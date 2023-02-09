محام يكشف مفاجأة في قضية قاتل نيرة أشرف: تعطيل حكم النقض بالإعدام «وارد»

كشف الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، عن مفاجأة مدوية عقب الحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام بحق محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، أمام جامعة المنصورة العام المنصرم، وهي أنّه يحق للقاتل إجراء قانوني جديد بتقديم التماس على نظر حكم النقض، يعطل تنفيذ الحكم حتى يتم الفصل فيه.

مفاجأة في قضية قاتل نيرة أشرف

وقال سيد أحمد لـ«الوطن»، إنّ الإلتماس بالنظر في حكم النقض الصادر بحق قاتل نيرة أشرف يقدم إلى المكتب الفني للنائب العام، ويشترط أن يكون فيه نسخة من حكم النقض ونسخة من حكم الجنايات، ويكون من أسبابه ظهور دليل جديد لم يتاح تقديمه إلى محكمة النقض وقت إنعقادها لنظر الطعن المقدم من القاتل.

المكتب الفني للنائب العام جهة نظر الالتماس

ولفت سيد أحمد إلى أنّ المكتب الفني للنائب العام هو الجهة القانونية المخول لها نظر الالتماس على النظر في حكم النقض ويكون له الحق في الفصل في هذا الالتماس إما برفضه فيكون بذلك القاتل استنفذ كل درجات التقاضي، أو القبول لوجود سبب جوجري سيغير مجرى القضية، وعليه يدعو المكتب الفني محكمة النقض للاعقاد ونظر الالتماس موضوعًا.

مدة نظر الالتماس على النظر في حكم النقض

ولفت إلى أنّ مدى نظر الالتماس حتى الفصل فيه، توقف نظر تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم حتى يتم الفصل فيه بالرفض من قبل المكتب الفني للنائب العام أو الفصل في الموضوع من قبل محكمة النقض، حال قبوله من مكتب النائب العام وتحويله إلى محكمة النقض.

تأييد الإعدام بحق قاتل نيرة أشرف

كانت محكمة النقض أصدرت حكمها ظهر اليوم، بتأييد حكم الإعدام بحق محمد عادل قاتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة وقت الامتحانات صيف العام الماضي، في مشهد مروع أصاب الرأي العام بحالة من الفزع.