محامي قاتل نيرة أشرف: سأقدم مذكرة إلى «النقض» لتخليص محمد عادل من «الإعدام»

قال أشرف نبيل، محامي محمد عادل قاتل نيرة أشرف، إنّ لديه دفوع أعدها في مذكرة سيتقدم بها إلى محكمة النقض، وأنه يحاول جاهدًا تخليص موكله من حبل الإعدام.

وأضاف «نبيل» خلال تصريحات صحفية، أنّ جلسة المحكمة المنعقدة اليوم، ستنظر الطعن المقدم من محمد عادل قاتل نيرة أشرف، وأنّ المحكمة ستفصل في هذا الطعن خلال جلسة اليوم.

طعن محمد عادل

وتنظر المحكمة، الطعن على الحكم الصادر من قبل محكمة جنايات المنصورة، ضد المتهم محمد عادل، قاتل المجني عليها نيرة أشرف، بالإعدام شنقًا بعد أن ورد رأي مفتي الديار المصرية بالتصديق على إعدامه.

المتهم خطّط لقتل نيرة أشرف

وبحسب ما جاء في أوراق القضية، المعروفة إعلاميًا بـ«طالبة جامعة المنصورة»، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، فإنّ المتهم محمد عادل، قتل الضحية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد عقده العزم على قتلها؛ للانتقام منها بعد أن رفضت الارتباط به عاطفيًا.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم محمد عادل قاتل المجني عليها نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، حاز وأحرز سلاح أبيض في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.