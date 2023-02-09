عاجل.. «نيابة النقض» توصي بتأييد حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

أوصت نيابة النقض، منذ قليل، بتأييد حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف، وطالبت النيابة، منذ قليل، خلال انعقاد جلسة نظر الطعن المقدم من محمد عادل على الحكم الصادر بحقه من الجنايات.

حيثيات إعدام محمد عادل

وأودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها على المتهم، وذكرت في الحيثيات أنّه هدد المجني عليها بالقتل، في عبارات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاء نصها كالتالي: «والله نهايتك على إيدي يا نيرة، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيكي حتة سليمة».

قاتل نيرة أشرف هددها مرات عدة

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ المتهم هدّد المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بعبارات «وعرش ربنا ما سايبك تتهني لحظة، هدبحك، وديني لأدبحك، علشان نهايتك على إيدي».

وذكرت حيثيات الحكم، أنّ المتهم محمد عادل قاتل المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، هدّدها قائلًا: «نهايتك على إيدي يا نيرة، أهو طالما الدنيا مجمعتناش تجمعنا الآخرة».