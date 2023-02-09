عاجل.. «النقض» تؤيد إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

قررت محكمة النقض، اليوم، رفض الطعن المقدم من محمد عادل قاتل المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والصادر ضده على حكم إعدامه.

معاقبة قاتل نيرة أشرف بالإعدام شنقًا

كانت محكمة جنايات المنصورة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة محمد عادل بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه نظرًا لجريمته التي اقترفها في حق المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

أسباب ارتكاب الجريمة

وعن الأسباب التي دفعت المتهم محمد عادل لقتل المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، واختيار ميعاد أداء امتحاناتها الجامعية، كشف عنها خلال تحقيقات النيابة قائلا، إنّ الضحية رفضت الارتباط به عاطفيا، وحدثت بينهما العديد من المشاكل تدخلت أسرتها فيها، وقاموا بضربه والضغط عليه للتوقيع على إيصالات أمانة.

اختيار ميعاد تنفيذ المخطط

أما بالنسبة لميعاد قتلها، كشف محمد عادل في تحقيقات النيابة العامة، بأن المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة: «مكنتش بتنزل الجامعة كتير وطول الوقت قاعدة في القاهرة أو شرم الشيخ وكانت فرصتي الوحيدة أني أشوفها أيام امتحاناتها، ووقتها كنت متأكد أنها هتنزل وقولت هخلص عليها واعمل اللي نفسي فيه».