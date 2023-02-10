أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك في الأسواق اليوم

تعد أسعار الفراخ البيضاء من أهم السلع التي يحرص المواطنون من محبي اللحوم على متابعتها، نظرا لكونها مصدر مهم للحصول على البروتينات وتنخفض أسعاهره مقارنة باللحوم الحمراء.

وتحرص «الوطن»، من خلال هذا التقرير، عرض تفاصيل وأبرز أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية والمحلات التجارية اليوم الخميس الموافق 10 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

- بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في المزرعة نحو 65 جنيها، فيما بلغ سعره للمستهلك بسعر يتراوح بين 75 و86 جنيها.

- وجاء سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات، في المزرعة اليوم لتصل إلى نحو 59 جنيها، فيما يصل سعرها للمستهلك بنحو 60 جنيها.

- فيما وصل سعر كيلو الفراخ البلدي، اليوم في المزرعة اليوم ليصل إلى نحو 78 جنيهًا، فيما يصل سعرها للمستهلك بسعر 00 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم بالمزرعة، نحو 75 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 76 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي اليوم نحو 70 جنيها، كما جاء سعره للمستهلك بسعر 75 جنيها.

- وجاء سعر كيلو البط البلدي اليوم، نحو 80 جنيها في المزارع، ليصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيها.

- كما وصل سعر البط الفرنساوي اليوم نحو 40 جنيها، فيما يصل للمستهلك بسعر 45 جنيها.

- وجاء سعر البط المولار، اليوم نحو 50 جنيها، بينما يباع في المحال بسعر نحو 55 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

- وصل سعر الكيلو الواحد من الديك الرومي البلدي، بالمزرعة اليوم نحو 80 جنيها للكيلو، ويصل سعره في المحال إلى 85 جنيها.

- وجاء سعر الكيلو الواحد من الديك الرومي الأبيض اليوم إلى نحو 75 جنيها للكيلو بالمزرعة، فيما يصل سعره للمستهلك إلى 80 جنيها.