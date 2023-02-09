الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع بويات بالشرقية

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد 5 سيارات إطفاء إلى موقع حريق هائل اندلع بمصنع بويات، في المنطقة الصناعية الثانية بالصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة يؤكد اندلاع حريق داخل مصنع بويات بالمنطقة الصناعية الثانية في الصالحية الجديدة.

قوات الحماية المدنية والإسعاف في موقع الحادث

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى حيث مقر الحريق بمصنع البويات بالصالحية الجديدة، للوقوف على أسباب الحريق ومعاينته، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق تحسبا لوقوع أي ضحايا نتيجة نشوب الحريق بالمصنع.

محضر بالحريق

تحرر محضرا بالواقعة فيما أخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة حادث الحريق وبيان أسباب اندلاعه، وتقدير الخسائر داخل المصنع المختص بصناعة البويات.