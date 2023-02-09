إصابة شخصين باختناق في حريق بمزرعة للفاكهة جنوب بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على حريق شب داخل مزرعة فواكه بقرية زرابي الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، حيث أسفر الحريق عن إصابة شخصين باختناق جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بنشوب حريق في مزرعة فواكه ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة فواكه بقرية زرابي الحيبه دائرة مركز الفشن، أسفر عن إصابة شخصين باختناق جراء الأدخنة المتصاعدة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء ورجال الإسعاف إلى موقع البلاغ والسيطرة على الحريق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة.

الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف بسيارتين وجرى نقل المصابان إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج

وتبين أن المصابين هما شهاب خالد كامل 31 عامًا ومحمد كامل عبد القادر 60 عامًا وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بسرعة تحريات رجال المباحث.