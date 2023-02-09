إصابة ربة منزل واحتراق مطبخ وغرفة نوم في حريق هائل بمنزل في المنيا

أصيبت ربة منزل باشتباه كسر في العمود الفقري والحوض، إثر نشرب حريق هائل في منزل مكون من 3 طوابق بعزبة بدوي في مدينة المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائي، ما أسفر عن احتراق مطبخ وأنتريه وغرفة نوم.

نشوب حريق هائل في منزل

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق، ملك عاطف سيد أحمد، مقيم بعزبة بدوي في حي غرب مدينة المنيا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق، بسبب حدوث ماس كهربائي، وجرى السيطرة عليه وإخماده، قبل امتداده للمنازل المجاورة.

إصابة ربة منزل ونقلها للمستشفى

وأسفر الحريق عن إصابة «هبة. م»، 24 عاما، ربة منزل، باشتباه كسر في العمود الفقري والحوض، وتقيم بعزبة بدوي، وجرى نقلها للمستشفى العام بمدينة المنيا لتلقي العلاج.

كما تسبب الحريق في بعض الخسائر المادية، التي تمثلت في احتراق أنترية ومطبخ وغرفة نوم بالطابق الأرضي، وبعض الآثاث بالطابقين الثاني والثالث، وجرى فصل التيار الكهربائي والمرافق عن المنزل وعمل كردون أمني، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة، والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.