هاني عادل: «بحب مسلسل الكبير أوي وهتفرج عليه في رمضان المقبل»

يشارك الفنان هاني عادل فى السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل جميلة، الذي تقدم بطولتة الفنانة ريهام حجاج، وبالفعل يواصل خلال هذه الفترة تصوير باقي مشاهده .

وعبر الفنان هاني عادل فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن سعادته بالمشاركة فى هذا العمل وأنه سيتواجد مع الجمهور فى السباق الرمضاني الذي يكون له مذاق خاص.

هاني عادل يكشف عن المسلسل المفضل له فى رمضان

أما عن المسلسلات التى يحرص الفنان هاني عادل على متابعتها فى شهر رمضان فكشف قائلًا: «بحب مسلسل الكبير أوى بتاع أحمد مكي ويكون حريص أن أتفرج عليه لو موجود في رمضان».

يذكر أن مسلسل جميلة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ريهام حجاج وهانى عادل وعبير صبرى ويسرا اللوزى وسوسن بدر وأحمد وفيق وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن سلامة واخراج سامح عبد العزيز.

أما مسلسل الكبير أوى فيشارك فى بطولتة أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد وعدد أخر من الفنانين وهو من اخراج أحمد الجندي.