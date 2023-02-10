رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

هاني عادل: «بحب مسلسل الكبير أوي وهتفرج عليه في رمضان المقبل»

كتب:

بسمة شطا
02:36 ص | الجمعة 10 فبراير 2023
هانى عادل

هانى عادل

يشارك الفنان هاني عادل فى السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل جميلة، الذي تقدم بطولتة الفنانة ريهام حجاج، وبالفعل يواصل خلال هذه الفترة تصوير باقي مشاهده .

وعبر الفنان هاني عادل فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن سعادته بالمشاركة فى هذا العمل وأنه سيتواجد مع الجمهور فى السباق الرمضاني الذي يكون له مذاق خاص.

هاني عادل يكشف عن المسلسل المفضل له فى رمضان

أما عن المسلسلات التى يحرص الفنان هاني عادل على متابعتها فى شهر رمضان فكشف قائلًا: «بحب مسلسل الكبير أوى بتاع أحمد مكي ويكون حريص أن أتفرج عليه لو موجود في رمضان».

يذكر أن مسلسل جميلة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ريهام حجاج وهانى عادل وعبير صبرى ويسرا اللوزى وسوسن بدر وأحمد وفيق وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن سلامة واخراج سامح عبد العزيز.

أما مسلسل الكبير أوى فيشارك فى بطولتة أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد وعدد أخر من الفنانين وهو من اخراج أحمد الجندي.

اقرأ المزيد:

هانى عادل: يشرفنى أن أكون فى فيلم يمثل مصر فى «كان»

هانى عادل: استعنت بأصدقائى لأداء دور «عمرو» فى «سابع جار»

محمد هانى: انضمام عادل إمام إلى شاشة «cbc» جائزة عن 7 سنوات من الاجتهاد.. و2018 عام واعد فى صناعة الإعلام

هانى عادل: «جريمة الإيموبيليا» سيحدث نقلة نوعية فى السينما المصرية.. وواجهت صعوبات فى «السهام المارقة»
بقلم بسمة شطا