هاني عادل يكشف لـ«الوطن» تفاصيل مشاركته فى مسلسل «جميلة» رمضان 2023

يواصل الفنان هاني عادل خلال هذه الفترة، تصوير باقي مشاهده فى مسلسل جميلة بطولة الفنان ريهام حجاج، الذي يشارك من خلاله في السباق الرمضاني لعام 2023.

وعن تفاصيل مشاركة هانى عادل فى مسلسل جميلة، قال في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه سعيد للغاية بالانضمام إلى هذا العمل، والتعاون مع الفنانة ريهام حجاج وباقي فريق العمل بالكامل، وكذلك المخرج سامح عبد العزيز.

هاني عادل يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل جميلة

وكشف الفنان هاني عادل، أنه يجسد خلال مسلسل جميلة زوج الفنانة ريهام حجاج، ويقدم شخصية هادئة وبعيدة تماما عن الشر، وستتضمن كثير من التفاصيل التي سيكشفها العمل.

يذكر أن مسلسل جميلة، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم عبير صبرى وسوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد وفيق، وآخرين، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

ويشارك الفنان هاني عادل في فيلم «أنا لحبيبي»، الذي يعرض الآن في دور العرض السينمائية بالموسيقى التصويرية للفيلم.