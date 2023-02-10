حظك اليوم برج الجدي الجمعة 10-2-2023 عاطفيا ومهنيا.. تحكم في إظهار غضبك

يميل مولود برج الجدي إلى الكتمان، فهو يخبئ مشاعره بداخله ولا يفصح بها لأحد، ولا يعبر عن حزنه فهو يكره الشكوى لأحد، ويحب مصادقة نفسه فقط، وتجده صديق للعديد من الأشخاص ولكن لا أحد صديقه، وهو شخص طموح يحب عمله ويسعى للنجاح به وعيش حياة مستقرة.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 10 فبراير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالهدوء ومحاولة التحكّم في إظهار غضبك من أجل أن تسلم من الخلافات التي تؤدي إلى شعور سيئ وأوضاع لا يحمد عقباها من أذى البعض، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس لك اليوم، وهو ما يتطلب منك العمل بدقة والتكريز في عملك جيدا وحساب الأمور جيدا قبل فعلها، كما يجب عليك أن تتجنّب المغامرة، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.