حظك اليوم برج القوس عاطفيا ومهنيا.. أوقات سعيدة تجمعك بالأحباب

يعيش مولود برج القوس حياته وهو يدافع عن معتقداته ويرفض تقييد حريته أو إلزامه بأمر معين، فهو يحب الحرية والانطلاق دون قيد أو مسؤولية، ويحب أن يعيش وحيدا دون زواج، ويكتفي بأصدقائه الذي يسافر معهم ويزور مختلف الأماكن لكي يمتع نفسه ويشعر بالسعادة طالما حيا.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 9 فبراير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم التشوش الذي تمر به منذ فترة، إلا أن الشمس يتواجد بمنزل العلاقات اليوم مما يعدك بأوقات هانئة تجمعك بالأحباب والأصدقاء وقد تحتفل معهم بجديد، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج القوس، يشير إلى أن القمر يتواجد في منزل المشروعات مما يعدك بانفراجه وتشعر بتحسن الأحوال بشكل تدريحي يوما بعد يوم، كما تتلقى اليوم دعما ممن تثق بهم.