حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8-2-2023 عاطفيا ومهنيا

الأربعاء يوم مميز عاطفيا بالنسبة لمواليد برج الثور، إذ سينجحون في إسعاد من يحبون، فيما يشعر مولود برج الجوزاء بثقل وهموم، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك، في تفاصيل حظك اليوم لكل برج.

وفيما يلي، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 8-2-2023 على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون بمنزلي الصحة يطالبك أن تنتبه لسلامتك، ولا تدع حماسك يجعلك مندفعا.

حظك اليوم برج الحمل 8-2-2023 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك وأن تتعامل بحكمة مع المشاكل.

حظك اليوم برج الثور 8-2-2023 على الصعيد العاطفي

حظك اليوم لمواليد برج الثور يشير إلى أن القمر في منزل الحب لديهم، ما يمدهم بطاقة عاطفية تجعلهم مهتمين ويقدمون ما بوسعهم لإسعاد من يحبون.

حظك اليوم برج الثور 8-2-2023 على الصعيد المهني

لديك قدرة على الإقناع والإنجاز وتقوم بتنمية أعمال وعلاقات.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يكون هناك سوء تفاهم أو تكون مطالبا بواجبات ثقيلة وعليك أن تهدأ، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-2-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك مما يجعلك غير قادر على تحمل أمور كنت تتحملها سابقا، وعليك أن تبذل مجهودا مضاعفا لتحافظ على تماسكك.

حظك اليوم برج السرطان 8-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر يعدك بيوم إيجابي وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لصالحك.

حظك اليوم برج السرطان 8-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على الوضع، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 8-2-2023 على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك بالحذر في خطواتك المهنية وفي البيع والشراء واهتم بتقييم إمكانياتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 8-2-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ يدعم علاقتك بمن تحب، فلا تتردد في التعبير عن مشاعرك الإيجابية.

حظك اليوم برج العذراء 8-2-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويجعلك تتألق بحضور رائع ويمكنك أن تفرض رغباتك وإرادتك، بشرط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 8-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بالسحر والتألق والجاذبية وتفرض شخصيتك على الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الميزان 8-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ويجب ألا تبوح اليوم بمكنون قلبك إلا للشخص الذي تثق به.

حظك اليوم برج الميزان 8-2-2023 على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة ينصحك بالابتعاد عن الأضواء، وعليك أن تعمل في سرية وكتمان وانتبه لصحتك.

حظك اليوم برج العقرب 8-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك نحو أن تكون أمينا في عملك ومع الزملاء والأصدقاء، وبالمقابل سيكونوا أمناء معك.

حظك اليوم برج العقرب 8-2-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب توفر لك جوا من الرومانسية وطوفان من مشاعر حب حقيقية.

حظك اليوم برج القوس 8-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تكون مستعدا للتعامل بمثالية وابتعد عمن يريد إحباطك واعمل بدقة.

حظك اليوم برج القوس 8-2-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم قد تدفعك الأفلاك للتسرع في إعلان غضبك.. حاول أن تكون مرنا ويقظا.

حظك اليوم برج الجدي 8-2-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم منتهى السحر والجاذبية، ويعدك بأوقات حلوة، فقط حافظ على السرية وكن كتوما.

حظك اليوم برج الجدي 8-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك يوما مثاليا لاتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.

حظك اليوم برج الدلو 8-2-2023 على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الحب يساعدك على التعبير عن مشاعر إيجابية.

حظك اليوم برج الدلو 8-2-2023 على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك أن تتجنب المغامرة والمخاطرة تجنبا للخسارة ولتكن حذرا.

حظك اليوم برج الحوت 8-2-2023 على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك يصيبك اليوم بالعصبية والتوتر سريعا.. سيطر على أعصابك ولا تنتظر من الآخرين أن يكون لهم نفس أولوياتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 8-2-2023 على الصعيد العاطفي

قد تشغلك اليوم ألغاز تحيرك، وينصحك الفلك بتجنب القسوة في حواراتك مع شركاء الحياة.