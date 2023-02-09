حظك اليوم برج الجدي عاطفيا ومهنيا.. حاول التحكم في عصبيتك

يعرف عن مولود برج الجدي الصراحة، فإذا طلب منه رأيه يقوله دون مجاملات، فهو لا يستطيع التفوه بأي شيء لا يشعر به، لذا ينزعج منه الناس في بعض الأحيان، ولكن عندما يقتربون منه يدركون طيبة قلبه وحرصه على مصلحتهم وحبه لهم، لذا فإن مولود الجدي يكون صديق جيد يقف بجوار صاحبه ولا يتأخر عن تقديم المساعدة لهم.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 9 فبراير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تتحكم في عصبيتك مهما تعرضت لضغوطات أو أمور تثير استفزازك، وذلك حتى لا تخلق لنفسك عداوات مع أحد من المقربين، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس لك اليوم، وهو ما يتطلب منك أن تكون يقظا وتجعل عينيك منتبهتين في مواجهة المكائد التي يمكن أن تتعرض لها، وينصحك الفلك بالعمل في صمت وتوخي الحذر، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.