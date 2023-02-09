رئيس «النواب» يستقبل نظيره الأردني.. ويؤكد ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مكتبه اليوم، أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني، والوفد المرافق له.

ونوّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على الأصعدة والمستويات كافة، مؤكداً ضرورة تعزيز تلك العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وخلال اللقاء.

مجلس النواب

وأكد رئيس مجلس النواب اتساق الموقفين المصري والأردني إزاء القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب الأولى، مشددا على ضرورة التوصل إلى حلٍ عادل ودائم قائم على إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وفقاً للقرارات والمرجعيات الدولية.

على الصعيد البرلماني، قال رئيس مجلس النواب، إنّه يجب تعزيز التعاون البرلماني «المصري - الأردني»، خصوصًا فيما يتعلق بتبادل الخبرات البرلمانية في ضوء امتلاك مجلس النواب المصري لمعهد تدريب برلماني على استعداد تام لتقديم خدماته البرلمانية للأشقاء.

مجلس النواب الأردني

من جانبه، أكد أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني، رسوخ وتاريخية العلاقات الأردنية والمصرية، خاصة على مستوى القيادة السياسية للبلدين الشقيقين، منوهًا بدعم الأردن الكامل للموقف المصري العادل في قضية السد الإثيوبي.

ودعا رئيس مجلس النواب الأردني إلى تفعيل عمل جمعية الصداقة البرلمانية «المصرية - الأردنية»؛ لتكون رافدًا إضافيًا لتعزيز العلاقات الثنائية «المصرية - الأردنية».