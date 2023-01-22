المستشار حنفي جبالي يستقبل رئيس مجلس الشورى العُماني

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشوري العٌماني، الذي أشار إلى العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع مصر وسلطنة عُمان في ظل حرص قيادتي البلدين على التنسيق والتشاور من أجل صالح البلدين والشعبين والأمة العربية.

تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين

وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل ما يشهده اقتصادي البلدين من تنمية وإصلاح داعيا إلى الدفع بتلك العلاقات قدما نحو آفاق أرحب بما يتماشى وطبيعة وحجم العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، كما دعا إلى تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

تعزيز الاستثمارات العٌمانية بمصر

من جانبه، أكد خالد بن هلال بن ناصر رئيس مجلس الشورى العُماني على خصوصية العلاقات المصرية العُمانية، مُشيداً بالإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية حاليا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أكد رغبة الجانب العٌماني في تعزيز الاستثمارات العٌمانية بمصر، وكذا الرغبة في تعزيز التعاون البرلماني بما يخدم صالح البلدين وشعبيهما.