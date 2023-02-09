هبة عبد الغني توجه رسالة لفريق عمل «حكايات جروب الماميز»

أعربت الفنانة هبة عبد الغني عن سعادتها الغامرة، لردود الفعل التي تلقتها عن شخصية غادة، التي قدمتها خلال السياق الدرامي لمسلسل «حكايات جروب الماميز»، وأشاد الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بأدائها لها، وتفاعل معها بشكل كبير.

ووجهت هبة عبد الغني، رسالة لكل فريق عمل المسلسل، عقب انتهاء عرضه مساء أمس، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ونشرت العديد من الصور التي جمعتها مع أبطال العمل.

وعلقت عليها، قائلة: «ست نماذج نتمني نكون قدمنهالكم بطريق تليق بيكم.. شكرًا لـ(غادة) مامة رقية وراقية وأدمن الجروب، كانت شخصية غريبة عليا قوي وبالوقت حبيتها قوي، وشكرًا لكل الزملاء والأساتذة خلف الكاميرا في كل الأقسام على الإخلاص والدعم وشكرًا لزمايلي على الأوقات الطيبة وشكرًا لحضراتكم على المحبة والإشادة والتفاعل المستمر بكل وسائل التواصل».

إن شاء الله تستمتعوا بحكايات جروب الدفعة

وتابعت: «إلى اللقاء في عمل آخر ممتع.. وإن شاء الله تستمتعوا بحكايات جروب الدفعة ابتداءُ من السبت المُقبل على نفس القناة في نفس الميعاد، ومتنسوش كل الحلقات على ابلكيشن watch it كده كده، بحبكم».

مسلسل حكايات جروب الماميز

يشار إلى أن مسلسل حكايات جروب الماميز، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، وياسمين داود وعدد من الأطفال، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت.