أحدث ظهور لـ بوسي مع ابنتيها مي وسارة نور الشريف

نشرت الفنانة مي نور الشريف، صورة رفقة والدتها الفنانة بوسي، وشقيقتها سارة نور الشريف، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

مي نور الشريف تنشر صورة رفقة والدتها بوسي

علقت مي نور الشريف على الصورة قائلة: «بحب التصوير لقدرته أنه يحفظ لي لحظة حلوة عيشتها، وأنه وسيلة لزيارة ذكرى وحشاني، وساعات لتذكرني بمشواري من نجاحات وإخفاقات، من قرارات قليلة الخبرة، وقدرتي على تعلم الدرس واختياري الأمل والإصرار على اكتشاف الحياة، الصورة عندها قدرات غير عادية، أن ترجعنا لشعور جميل حسينا بيه، وترسم على وجهنا ابتسامة وساعات قلبنا يدق دقة زيادة، الله يديم حبايبي وسندي وضهري فوق راسي، ويديم الابتسامة مش بس على شفايفهم وكمان جوا قلوبهم».

مي نور الشريف ترد علي احدي المتابعين

كما وجهت إحدى المتابعات رسالة لـ مي نور الشريف قائلة: «لا أفهم قدرتكم على الفرح وأطفال سوريا تحت الأنقاض، احترموا على الأقل حرمة الموت براءة الأطفال»، لترد عليها مي: «لحظات الموت هي اللي بتخليك تهتم بأحبابك الأحياء، وتتمتع بيهم كلنا رايحين».