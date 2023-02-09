فيضانات قوية تضرب إيطاليا.. ومخاوف من مصير زلزال تركيا «فيديو»

شهدت إيطاليا، اليوم الخميس، اجتياح فيضانات واسعة النطاق لشوارع منطقة سكاليتا زانكليا التابعة لمدينة ميسينا الواقعة جزيرة صقلية، مخلفة خسائر مادية كبيرة، وسط مخاوف من حدوث موجات مد عاتية «تسونامي» على سواحلها بسبب زلزال تركيا وسريا، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

العواصف العنيفة أدت إلى وقوع الفيضانات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهرت الفيضانات القوية وهي تجتاح الأزقة الضيقة ومنازل السكان في سكاليتا زانكليا، فيما قال سكان المنطقة، معربين عن غضبهم من المسؤولين، إن البنية التحتية في سكاليتا زانكليا ليست مستعدة لمثل هذا النوع من الفيضانات، وأضافوا أنهم لم يتعلموا شيئا من الفيضان الرهيب الذي ضرب المنطقة في عام 2009.

كما قال خبراء إن العواصف العنيفة أدت إلى حدوث موجة من الفيضانات على ساحل صقلية الشرقية، مشيرين إلى أن مدينة «ميسينا» هي حاليا الأكثر تضررا.

الفيضانات تجتاح العالم منذ مطلع 2023

ومنذ مطلع العام الجاري، يشهد العالم وقوع كوارث طبيعية مثل الفيضانات والعواصف الرعدية التي ضربت عدة دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا والفلبين، وأودت بحياة الكثيرين هناك.