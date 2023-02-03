الملك تشارلز الثالث يرسل برقية تعازي لضحايا فيضانات نيوزيلندا

أرسل حاكم بريطانيا، الملك تشارلز الثالث، التعازي فى ضحايا الفيضانات في نيوزيلندا، وكتب في بيان نشره على موقعة الرسمي للعائلة المالكة البريطانية: «لقد كنت أتابع بقلق بالغ، أنباء الفيضانات والطقس القاسي، الذي أثر على عدة مناطق في أوتياروا نيوزيلندا».

رسالة الملك تشارلز

وقال الملك تشارلز: «نرسل أنا وزوجتي، تعاطفنا الصادق إلى كل العائلات الذين فقدوا أرواحهم، ومع كل الأشخاص الآخرين الذين تأثرت حياتهم بشكل رهيب بالأحداث، ولطالما أعجبت بقوة وسعة حيلة النيوزيلنديين، وأرسل أفكاري ودعواتي إلى جميع أولئك الذين يدعمون جهود الاستجابة والتعافي لمساعدة الناس علي إصلاح أو ترميم المنازل».

ارتفاع أعداد الضحايا إلى 4 أشخاص

وفي وقت سابق، كانت أعداد الضحايا في نيوزيلندا وصلت إلى 4 أشخاص، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية، وتتعرض أكبر مدن نيوزيلندا مثل أوكلاند إلى فيضانات وتكون تحت حالة الطوارئ، حيث حذر متنبئ الأرصاد الجوية في البلاد من طقس أكثر قسوة يومى الأحد والإثنين في الجزيرة الشمالية.

وتغير المناخ يتسبب في أن تصبح نوبات هطول الأمطار الغزيرة أكثر شيوعاً وأكثر كثافة في نيوزيلندا، والتأثير يختلف حسب المنطقة.