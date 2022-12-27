أكثر 10 كوارث طبيعية تكلفة في 2022.. أعاصير وفيضانات وجفاف وعواصف

سجّل عام 2022 رقما قياسيا في الكوارث الطبيعية المتعلقة بتغير المناخ في العديد من الدول، بينها الفيضانات والجفاف والأعاصير والعواصف وهطول الأمطار الغزيرة.

وكشف تقرير حديث صادر عن منظمة «Christian Aid» للإغاثة والتنمية، عن تكلفة الآثار المدمرة للكوارث الطبيعية، حيث وضعت قائمة بأغلى 10 كوارث بيئية في عام 2022 من حيث الخسائر المادية، والتي تراوحت بين 3 و100 مليار دولار.

الإعصار إيان في أمريكا

تسبب الإعصار «إيان» الذي ضرب غرب كوبا وجنوب شرق الولايات المتحدة، أواخر سبتمبر الماضي، في أضرار مادية كبيرة بقيمة 100 مليار دولار، وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 150 شخصا، وتشريد 40 ألفا.

الجفاف في أوروبا

أسفر الجفاف عام 2022 في أوروبا، الذي وصف بأنه الأسوأ منذ 500 عام، عن إشعال حرائق الغابات وإتلاف المحاصيل، وأثر على إنتاج الغذاء والطاقة وتوافر المياه والحياة البرية، كما تسبب في حدوث أضرار مادية تقدر ب 20 مليار دولار.

فيضانات وجفاف الصين

وشهدت الصين، في يونيو الماضي، هطول أمطارا غزيرة، تعد الأسوأ منذ عام 1961، وأدت إلى وقوع فيضانات وانهيارات أرضية، وأجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على النزوح من المناطق التي يعيشون فيها، كما تسببت في حدوث أضرار مادية بقيمة 12.3 مليار دولار وفي أواخر أغسطس الماضي، شهدت الصين أسوأ فترة جفاف، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشدة في فصل الصيف، وانخفض هطول الأمطار، ما أثر بشكل سيء على حوض نهر «اليانغتسي»، الذي يوفر المياه لأكثر من 450 مليون شخص، وتسبب الجفاف في حدوث أضرار مادية بقيمة 8.4 مليار دولار.

الفيضانات في أستراليا

وشهدت ولايات شرق أستراليا، من أواخر فبراير إلى مارس الماضي، فيضانات أسفرت عن مقتل 27 شخصا، وتشريد 60 ألف شخص، وتسببت في حدوث أضرار مادية تقدر ب 7.5 مليار دولار.

الفيضانات في باكستان

ومن منتصف يونيو إلى سبتمبر الماضي، اجتاحت فيضانات باكستان، وأسفرت عن مصرع أكثر من 1700 شخص، وتشريد 7 ملايين آخرين، وتسببت في حدوث أضرار مادية بقيمة 5.6 مليار دولار.

العاصفة يونيس في عدة دول

وفي فبراير الماضي، اجتاحت العاصفة «يونيس»، دول بلجيكا وألمانيا وأيرلندا وهولندا وبولندا وبريطانيا، وأدت إلى وقوع دمار هائل في تلك الدول، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، كما تسببت في حدوث أضرار مادية بقيمة 4.3 مليار دولار، فيما سجلت المملكة المتحدة رياحا بلغت سرعتها 122 ميلا في الساعة، وتعتبر الأقوى منذ أكثر من 30 عاما.

الجفاف في البرازيل

شهدت البرازيل موجة جفاف سيئة، وعانت منها معظم عام 2022، كما شهد مستوى نهر الأمازون انخفاضا، وتسبب الجفاف في حدوث أضرار مادية تقدر ب 4 مليارات دولار.

الإعصار فيونا في كندا

وفي سبتمبر الماضي، ضرب الإعصار «فيونا» منطقة البحر الكاريبي وكندا، وأسفر عن مقتل أكثر من 25 شخصا، وتشريد 13000 شخص، وأغلقت 4 مطارات دولية على الأقل، إلى جانب عدد كبير من الطرق، كما تسبب في حدوث أضرار مادية بقيمة 3 مليارات دولار.

الفيضانات في جنوب إفريقيا

وشهدت جنوب إفريقيا، في أبريل الماضي، فيضانات اجتاحت مدينتي «كوازولو ناتال» و«إيسترن كيب»، أسفرت عن مصرع 459 شخصا ونزوح أكثر من 40 ألف شخص من منازلهم، وأدت إلى إغلاق «ديربان»، أحد أكثر موانئ جنوب إفريقيا حركة، كما تسببت في حدوث أضرار مادية بقيمة 3 مليارات دولار.