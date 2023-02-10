موعد 3 ليالي مباركة.. الإسراء والمعراج والنصف من شعبان و«القدر»

خص الله تعالى بعض الليالي والأيام بمزيد فضل وبركة؛ تشجيعًا للناس على الطاعة، ورغبة في إيصال الرحمة والثواب إليهم؛ فهناك بعض الليالي يستحب إحياؤها بالعبادات وفعل الخيرات، والصلاة والصيام والتقرب من الله، لما لها من فضل عظيم.

وتعد ليلة الإسراء والمعراج من الليالي المباركة في العام، وترتبط بذكرى معجزة الإسراء والمعراج إذ أنها واحدة من المعجزات الإلهية.

أما النصف من شعبان تُرجى فيها مغفرة الذنوب؛ وليلة القدر من أعظم الليالي قدرا ومنزلة عند الخالق جل في علاه، ليلة الفرقان والغفران والتوبة والرحمة والبركة والعتق من النار، وليلة سلام للمؤمنين من كل خوف.

ويسلط التقرير التالي، الضوء على مواعيد ليلة القدر، والنصف من شعبان، الإسراء والمعراج، لما لها من أفضال عظيمة، وفقا للحسابات الفلكية، وفي انتظار الرؤية الشرعية لهلال شهر شعبان وشهر رمضان 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا.

ليلة الإسراء والمعراج

تحل ليلة الإسراء والمعراج هذا العام في ليلة 27 رجب 1444 هجريا، وبالتالي فإن الذكرى ستكون بدءا من مغرب يوم الجمعة 26 رجب الذي يوافق 17 فبراير 2023 الجاري، وحتى فجر السبت 27 رجب الذي يوافق 18فبراير الجاري.

وبحسب ما قاله الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، فإن الجواب المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ.

ليلة النصف من شعبان

ووفقا للحسابات الفلكية فإنه من المتوقع أن تحل ليلة النصف من شعبان من مغرب يوم الثلاثاء 14 شعبان 1444هـ الذي يوافق 7 مارس 2023، حتى فجر الأربعاء 15 شعبان وتوافق 8 مارس وفقا للتقويم الميلادي، على أن يتأكد الموعد بإعلان الرؤية الشرعية لهلال شهر شعبان الذي ستعلنه دار الإفتاء.

وقالت دار الافتاء المصرية إن ليلة النصف من شعبان من الليالي المباركة، وورد الترغيب في إحيائها في جملةٍ من الأحاديث؛ منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ، أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ، أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ، أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

ليلة القدر

وقالت دار الافتاء المصرية في ليلة القدر، إنها المغفرة وقبول الأعمال والعتق من النار، والعبادة فيها خيرٌ من عبادة ألف شهرٍ، وفيها تنزل الملائكة إلى الأرض يسلمون على المؤمنين الصائمين، ويستغفرون لهم، مشيرة إلى أنه لفضلها وعظمتها أخفاها الله في العشر الأواخر من رمضان؛ لِيَجِدَّ المسلم في طلبها، ويعمل من أجل الحصول على خيرها، ولذا قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: 2-3].

ووفقا للحسابات الفلكية فإن ليلة 27 من رمضان المقبل التي يظن كثير من المسلمين بأنها ليلة القدر توافق يوم الأحد 26 من رمضان 1444 هجريا الموافق 16 أبريل 2023، وهناك آراء للعلماء تذهب إلى أن ليلة القدر يجرى تحريها في العشر الأواخر من رمضان أو الوتر من العشر الأواخر.