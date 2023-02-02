موعد ليلة الإسراء والمعراج.. المفتي يوضح حكم الاحتفال بها

متى موعد ليلة الإسراء والمعراج؟، سؤال يطرحه البعض منذ بداية شهر رجب 1444، والتي تكون ليلة السابع والعشرين من الشهر المذكور.

المفتي: الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج مشروع

من جهته، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، إن احتفال المسلمين بالذكرى في موعد ليلة الاسراء والمعراج بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف، وأما الأقوال التي تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.

وفي حديثه عن ليلة الإسراء والمعراج، أكد المفتي أن إحياءُ المسلمِ ذكراها الإسراءِ بأنواع القُرَب المختلفة أمرٌ مُرَغَّبٌ فيه شرعًا؛ لِمَا في ذلك من التَّعظيمِ والتَّكريمِ لنبيِّ الرَّحمة وغوث الأمَّة سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم.

الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

وأشار إلى أنه من المشهور المعتمد من أقوال العلماء أنَّ الإسراء والمعراج وقع في شهر رجبٍ الأصمِّ، وقد حكى الحافظ السيوطي ما يزيد على خمسة عشر قولًا؛ أشهرُها: أنه كان في شهر رجب؛ إذ قال في «الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء وأما الشهر الذي كان فيه: فالذي رجَّحه الإمام ابن المنير على قوله في السنة ربيع الآخر، وجزم به الإمام النووي في (شرح مسلم)، وعلى القول الأول في ربيع الأول، وجزم به النووي في فتاويه.