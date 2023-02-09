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قناة الحياة تعرض تقريرا عن المؤتمر التحضيري «صحة أفريقيا»

كتب:

محمد عزالدين
08:32 م | الخميس 09 فبراير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

عرض برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامية محمد مصطفى شردي، تقريرا تليفزيونيا بعنوان عن المؤتمر التحضيري التمهيدي لإطلاق النسخة الثانية من مؤتمر معرض صحة أفريقيا Africa Health ExCon.

كل الجهات المعنية تشارك في المؤتمر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن كل الجهات المعنية بالصحة تشارك في هذا المؤتمر للوصول إلى شراكة من خلال مصر كدولة أفريقية، خاصة أنها تمتلك الكثير من الخبرات.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن هذا المؤتمر يستعيد إلى حد بعيد، الريادة المصرية في قطاع التقنية الطبية كنولوجيا الطبية، وسيتم التركيز على عدد من الأمور المهمة الجديدة مثل السياحة العلاجية، التي تستهدف فيها مصر الريادة بالقارة الأفريقية.

وأشار الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إلى أن الهدف هو التكامل مع الدول الأفريقية ونقل التكنولوجيا وليس فقط نقل المنتج.

فرصة للاطلاع على المنتجات المصرية

ولفتت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أكديما، إلى أن مشاركة الشركة تعطي فرصة لمقابلة وكلائها في الأماكن الأخرى عوضا عن السفر لمقابلة كل شخص على حدى، ومن ثمة المؤتمر فرصة لهم للاطلاع على أكثر من منتج في مصر.

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بقلم محمد عزالدين