عاجل.. «الصحة» تعلن مد فترة تسجيل الرغبات لحركة نيابات سبتمبر 2022

أعلنت وزارة الصحة والسكان مد فترة تسجيل الرغبات، لحركة نيابات سبتمبر 2022، حتى الثلاثاء 14 فبراير، مشيرة إلى أنّه يجوز للأطباء المكلّفين على المناطق النائية المرشحون في تلك الحركة إلى تخصصات ملّحة استلام النيابة بعد أ6 شهر عمل فعلي في تلك المناطق.

حركة نيابات سبتمبر 2022

وتابعت وزارة الصحة والسكان، عبر موقع إدارة التكليف، قواعد حركة نيابات سبتمبر 2022، وقالت يتم الموافقة للطبيب ضمن التخصصات الطبية العادية في الحركة في حال إذا مر عليه عام من العام الفعلي حتى شهر مارس، مضيفة أنه فيما يتعلق بالمكلفين في المناطق البعيدة أو النائية تفتح كل التخصصات العادية لهم، ويتم توزيعهم ضمن الحركة.

وزارة الصحة ممثلة في إدارة التكليف

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّه يجب على الأطباء ضرورة تسجيل رغابتهم أو تعديلها من خلال موقع ادارة التكليف والحرص على إدخال البيانات الخاصة بهم بطريقة صحيحة حتى لا يحدث أي خطأ، وفي حال حدوث أي مشكلة أو الرغبة في الاستفسار ضرورة التواصل مع الوزارة عبر إدارة التكليف.