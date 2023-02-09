بابا الفاتيكان ينادي العالم بوقف الحروب ومساعدة المتضررين في تركيا وسوريا

حث بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الخميس، المجتمع الدولي على إرسال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال المدمر، الذي ضرب مناطق في جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا يوم الإثنين الماضي.

تغريدة مهمة لبابا الفاتيكان

وكتب بابا الفاتيكان، في تغريدة على منصة تويتر، أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية: «حان وقت الشفقة، حان وقت التضامن.. كفى للكراهية كفى للحروب والانقسامات التي تؤدي إلى تدمير الذات، لنتحد في الألم، ولنساعد الذين يعانون في تركيا وسوريا، لنبنِ السلام والأخوة في العالم».