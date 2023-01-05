بابا الفاتيكان يترأس جنازة بنديكت السادس عشر.. حضرها رؤساء بصفتهم الشخصية

ترأس البابا فرنسيس ، بابا الفاتيكان، جنازة البابا «جوزيف راتزينجر» بنديكت السادس عشر، الذي توفي عن عمر ناهز 95 عاما، وكان أول بابا للكنيسة الكاثوليكية يتنحى منذ 600 عام، بحسب الموقع الرسمي للفاتيكان.

وقال «موقع الفاتيكان نيوز»، إنّ البابا فرنسيس ترأس الجنازة التي يحضرها ملوك ورؤساء بصفتهم الشخصية؛ لأنها لا تعتبر جنازة رسمية، حيث أن البابا السابق ، لم يعد رئيسة دولة الفاتيكان بعد استقالته في عام 2013 ، ولكن على الرغم من ذلك فقد حضر سلطات سياسية ودينية مختلفة من طوائف آخرى أيضا بصفتها الشخصية مثل ملكة إسبانيا السابقة صوفيا.

وأوضح أنّها لم تكن المرة الأولى التي يحضر فيها بابا فاتيكان جنازة سلفه ، حيث أنه في 18 فبراير 1802 ودع البابا بيوس السابع سلفه بيوس السادس ، الذى توفى في فرنسا عام 1799 حينما كان في المنفى.

ووصل البابا فرنسيس قبل دقائق من الموكب على كرسي متحرك وجلس على كرسي معد خصيصًا له عند المذبح.