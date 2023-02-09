مجلس الوزراء يقر زيادة مكافأة التدريب بالكليات والمعاهد الصحية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بزيادة مكافأة التدريب الخاصة بالكليات والمعاهد التابعة للقطاع الصحي، خلال مدة التدريب الإجبارى في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تتضمن طب الأسنان بمبلغ 2200 جنيه شهريا، والعلاج الطبيعي لـ2000، والتمريض العالي لـ2000، والتمريض المتوسط لـ1000، والفني الصحي لـ1000.

يعمل بالقرار بالتاريخ التالي لنشره بالجريدة

أوضح البيان المنشور في جريدة الوقائع المصرية، أنه يشترط لاستحقاق المكافأة المشار إليها الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها، كما أكد أن القرار سيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.