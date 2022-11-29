واقعة اختفاء 6 مجلدات من الوقائع المصرية تصل النيابة.. ورئيسة دار الكتب تكشف التفاصيل

أزمة حقيقية تتعرض لها أروقة دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين موسى، منذ اختفاء 6 مجلدات من مجلة الوقائع المصرية بالهيئة، التي كشفت بدورها عن مستجدات وملابسات الواقعة، وقرارات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بشأن الواقعة المشار إليها.

قالت الدكتورة نيفين موسى، رئيسة دار الكتب والوثائق، في تصريحات لـ«الوطن»: ما زال الموضوع رهن التحقيقات الموسعة في النيابة العامة، في واقعة اختفاء مجلدات الوقائع المصرية الستة، باللغتين العربية والعثمانية، وذلك بعد إحالة الواقعة بواسطة وزيرة الثقافة.

فترة الوقائع المصرية

وأوضحت «موسى» أن مجلدات الوقائع المصرية من الدوريات المهمة، ويعود تاريخ المجلدات المفقودة إلى عام 1860 إلى 1865، وهي فترة مهمة، وتقع مسؤوليتها في إدارة الدوريات ويصعب علينا التكهن أو استباق نتائج التحقيق الآن.

اختفاء مجلدات الوقائع المصرية

وقالت: أبلغوني رسميا بالواقعة في 23 أكتوبر الماضي، واتخذنا إجراءات داخل دار الكتب، ويوم 3 نوفمبر الجاري، جرى تحويل الأمر بكامله للشؤون القانونية للتحقيق في الهيئة، وبعدها ارتأت الشؤون القانونية تحويل الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة.

أصول الوقائع المصرية لا تخرج بتاتا من دار الكتب

ونفت خروج المجلدات لعرضها في المعارض من قبل، مؤكدة أن الأصول لا تخرج بتاتا خارج الهيئة، ولدينا نظام تأميني بكاميرات، سلمناها للنيابة العامة، ونتابع التحقيق وسنعلن ما تسفر عنه نتائج التحقيق.

وعن الباحثين رواد الهيئة، قالت يتاح لهم الاطلاع على الوقائع المصرية من خلال المايكروفيلم، ويحدث فقط التعامل مع المجلدات من خلال العاملين بالهيئة، وتم من خلال تصوير عالي الجودة، لأجزاء من الأصول خلال إعداد كتالوج لمشاركة مصر في المعارض الدولية.

ونفت رئيسة دار الكتب بشدة ما نُشر في بعض المواقع بشأن اطلاع بعض الوفود على هذه المجلدات «لم يحدث أن اطلعت أي من الوفود أو السفارات على أصول هذه المجلدات».

وزيرة الثقافة توجه بجرد دار الكتب

وأكملت: يجري مراجعة النظام التأميني للحفاظ على التراث، وبالتوزاي، وبناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تم تشكيل لجنة لعمل الجرد في دار الكتب والوثائق واللجنة تباشر عملها حاليا، حيث ليس لدينا ما يجزم بخروج هذه المجلدات من الهيئة إلى الآخر.