«مصر أكتوبر»: الرئيس السيسي لديه رؤية واضحة بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

قالت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمين مساعد أمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، للمرحلة الثانية لمصنع «سايلو فوودز»، للصناعات الغذائية بمدينة السادات في محافظة المنوفية، يؤكد حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وأضافت دعاء زهران، خلال بيان صادر عنها منذ قليل، أن الدولة المصرية لديها رؤية وخطة واضحة تعمل من خلالها على تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى أنها تعمل على تعزيز توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، في مجال الأمن الغذائي واستقراره.

محاربة غلاء الأسعار والقضاء على احتكار السلع

وأشارت أمين أمانة القاهرة الجديدة بحزب مصر أكتوبر، إلى أن الدولة حريصة على تخطي الأزمة الحالية عن طريق محاربة غلاء الأسعار والقضاء على احتكار السلع، كما أنها تعمل على توفير احتياجات المواطن داخل الأسواق المحلية والتصدير للخارج لتوفير العملة الصعبة.

وأوضحت دعاء زهران، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص خلال افتتاح مصنع «سايلو فوودز»، للصناعات الغذائية أن يطمئن الشعب المصري أن الدولة المصرية قادرة على تأمين احتياجاتها.