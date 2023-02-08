«الخدمة الوطنية» ينتهى من أضخم مشروع بالشرق الأوسط لـ«الأمن الغذائي»

انتهى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة من المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية «سايلو فودز» فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أحد المشروعات الرامية لتعزيز الأمن الغذائى فى مصر، وتلبية احتياجات المواطن المصرى، بالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، واحتياجات منظومة التغذية المدرسية فى المدارس على أعلى مستوى ممكن.

وتُعتبر «سايلو فودز» أضخم مدينة صناعية غذائية فى الشرق الأوسط، والمدينة الصناعية الوحيدة فى تلك المنطقة التى تضم حزمة واسعة من الخيارات الغذائية المتنوعة للاستخدام المحلى والتصدير إلى الخارج، بداية من الألبان والجبن، والحلاوة، والبسكويت، والمكرونة، والنودلز، والدقيق، والمخبوزات، والشيكولاتة، وهى إحدى الركائز الأساسية لمنظومة التغذية المدرسية.

ورغم تبعية المدينة الغذائية الضخمة لجهاز «الخدمة الوطنية»، إلا أن كامل عمالته من المدنيين، بإجمالى 2500 مهندس وموظف مدنى من ذوى الخبرة فى المجالات المختلفة.

مصر تدخل «موسوعة جينيس» لأكبر عدد وجبات تغذية مدرسية بـ600 مليون وجبة فى السنة.. ومكوناتها كالسيوم وبروتين وحديد وكربوهيدرات وفيتامينات

وكشفت جولة ميدانية لـ«الوطن» فى مصانع «سايلو فودز»، فوز مصر بجائزة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكثر عدد وجبات مدرسية خفيفة تم تسليمها خلال عام، والذى حققته شركة «سايلو فودز» للصناعات الغذائية فى الفترة بين سبتمبر 2021 إلى يونيو 2022، مع زيادة الكميات المورّدة خلال العام الحالى لزيادة عدد الطلاب.

لدى دخولك «المدينة الصناعية الضخمة» تجدها على مساحة شاسعة، تسمح بإنتاجية ضخمة من المنتجات المختلفة، بما يلبى احتياجات المواطن المصرى، والتصدير إلى الخارج بعد تلبية حجم الاحتياجات المحلية المطلوبة من الشركة، إذ يستغل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مساحة أكثر من نصف مليون متر مربع، لإدارة 9 مصانع.

وتشتمل المرحلة الثانية من «سايلو فودز» على 6 منشآت ضخمة أنشئت لتلبية الاحتياجات المحلية من منتجات غذائية استراتيجية، وذلك عبر مصنع لإنتاج جميع مشتقات الألبان بالكامل، ومصنع للحلاوة والطحينة، ومصنع للبسكويت المغطس والصب، ومعمل مركزى، حسبما كشف مسئولو «الشركة» خلال جولة «الوطن».

وتهدف المدينة الصناعية «سايلو فودز» إلى دعم أجهزة الدولة بالمنتجات الأساسية والاستراتيجية، وتلبية احتياجات المواطنين من تلك المنتجات، وتطوير نظام التغذية المدرسية كذراع قوية تدعم الأمن الغذائى المصرى، وبما يعود بالنفع على المواطن، عبر زيادة المعروض فى السوق، ومن ثم حدوث توازن فى الأسعار.

وتبلغ إنتاجية «المدينة» اليومية من المكرونة قرابة 1200 طن، تحصل وزارة التموين والتجارة الداخلية على 400 طن منها، فيما يُطرح 800 طن فى الأسواق، بما يُناهز قرابة 35% من احتياجات السوق المحلية.

الانتهاء من 6 منشآت ضخمة فى المرحلة الثانية لـ«سايلو فودز».. تُوفّر مئات الآلاف من أطنان الألبان والأجبان والسمن والحلاوة والطحينة والمكرونة

وانضمت «المدينة الغذائية الضخمة» إلى «القائمة البيضاء» لهيئة سلامة الغذاء مؤخراً، كما تتعاون مع أكبر الكيانات العالمية فى مجالها، لتصبح نموذجاً رائداً فى الشرق الأوسط والمنطقة.

وانتهت «سايلو فودز»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة الصحة والسكان، ممثلة فى المعهد القومى للتغذية، من النموذج الأمثل لمنظومة التغذية المدرسية، بما يوفر وجبة غذائية متكاملة العناصر الغذائية للأطفال، وتواجه نقص بعض العناصر الغذائية لدى البعض.

ويذكر مسئولو «الشركة» أن «سايلو فودز» وفّرت قرابة 600 مليون وجبة للتغذية المدرسية على مدار العام الماضى، وتعمل حالياً لزيادة تلك الكميات، لتكفى عدد الطلاب الذى زاد 2 مليون طالب فى عام واحد، بإجمالى 15.5 مليون طالب وطالبة.

ويشيرون إلى أن منظومة التغذية المدرسية تضم «اللبن» كمصدر للكالسيوم والبروتين، وبسكويت كمصدر للكربوهيدرات والحديد مضاف إليها فيتامينات وأملاح، بما يمد الطالب بقرابة 30% من السعرات الحرارية التى يحتاجها يومياً.

وتتابع شركة «سايلو فودز» منتجات التغذية المدرسية عبر منظومة «باركود»، حيث تقوم بتتبع المنتج منذ خروجه من المصانع، وصولاً إلى المخزن الرئيسى، ثم الفرعى، وصولاً إلى توزيعه على قرابة 33 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد المنتجات التى تعمل شركة «سايلو فودز» على إنتاجها فى المرحلة الأولى فقط قرابة 135 منتجاً، وتتعاون الشركة مع قرابة 24 عميلاً من أكبر الجهات العاملة بالسوق المحلية لتوفير المنتجات فى المنشآت الكبرى، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التموين.

ويُشدّد مسئولو «سايلو فودز» على حرص الشركة على توفير منتجاتها بأسعار مناسبة فى الأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى، مع تصدير فائض الإنتاجية إلى الخارج، بما وصل إلى قرابة 12 ألف طن من المنتجات الغذائية لـ13 دولة أوروبية وأفريقية وآسيوية. وتستهدف «الشركة» مضاعفة الإنتاجية فى الفترة المقبلة، وزيادة عدد المنتجات، بما يوفر العملة الصعبة للبلاد عبر زيادة التصدير، وتعميق التصنيع المحلى من مختلف المنتجات. ولدى انتقالنا إلى «مصنع الألبان»، المنشأ حديثاً فى «سايلو فودز»، تجد ماكينات ألمانية ودنماركية على أعلى مستويات الجودة العالمية، والتى تنتج منتجات متنوعة دعماً للمواطن المصرى.

ويوضح مسئولو «المصنع»، خلال جولة «الوطن» الميدانية فى المشروع، أنه يحتوى على 9 خطوط إنتاج، 3 منها لإنتاج الجبن الأبيض، وتُنتج بعبوات بين 250 جراماً، و500 جرام، بالإضافة إلى 6 خطوط لإنتاج اللبن المُعقم، سواء سادة أو نصف دسم أو خالى الدسم، فضلاً عن ألبان محلاة بأطعم مثل الفراولة والموز والشيكولاتة، وهى المنتجات بعبوات ما بين 125 مللى، و200 مللى، ولتر، فضلاً عن 3 مراحل لتعبئة السمن. ويؤكدون لـ«الوطن» أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الألبان تُناهز 100 ألف طن سنوياً من «الجبن الأبيض»، و100 ألف طن سنوياً من اللبن المُعقم، و600 طن سنوياً لـ«خط السمن».

وبالانتقال إلى «مصنع الحلاوة والطحينة» الجديد فى المدينة الصناعية «سايلو فودز»، تجده مزوداً بأحدث تكنولوجيا عالمية سويسرية فى هذا المجال، ويوضح مهندسو المصنع أنه مزود بتكنولوجيا تُعد الأحدث على العالم فى هذا المجال، وهى تكنولوجيا إنتاج أوتوماتيكية دون تدخل عنصر بشرى.

ويلفت المهندسون إلى أن المشروع يضم 5 خطوط إنتاج، منها خط لإنتاج «الطحينة»، و3 خطوط لإنتاج الحلاوة، بينها خط لـ«الحلاوة البار»، وخط لـ«الحلاوة العلب»، وخط لـ«الحلاوة الاسبريد»، فضلاً عن خط لتحميص السودانى والسمسم.

ويشير إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد 3 آلاف طن سنوياً لإنتاج الطحينة، و6 آلاف طن سنوياً لإنتاج الحلاوة العلب، وألف طن سنوياً للسودانى والسمسم المُحمّص، و3 آلاف طن لإنتاج «الحلاوة البار»، و3 آلاف طن لإنتاج «الحلاوة الاسبريد».