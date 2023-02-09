 اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: السيطرة على الأسعار تتطلب تعاون المواطنين

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي.

وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسى»: السيطرة على الأسعار تتطلب تعاون المواطنين

الرئيس فى افتتاح مصنع «سايلو فودز» بمدينة السادات: سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع فى الداخل والخارج.. وهناك توجّه دولة بخصوص العلاقة مع السعودية.. ويجب ألا ننساق وراء بعض المواقع المغرضة التى تريد عمل فتنة مع الأشقاء

مخزون السلع في مصر آمن

«التموين»: لدينا اكتفاء ذاتى من الأرز والدواجن.. واللحوم تكفى 6 أشهر.. ونجحنا فى حل كل الأزمات جراء

«الأزمة الأوكرانية» «الخدمة الوطنية»: تحقيق أعلى معدل عالمى لتوزيع وجبات التغذية المدرسية وتصديرها

رئيس «سايلو فودز»: توجيهات رئاسية بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وفرص عمل للشباب

الأهلى يجهز أسلحة جديدة لمواجهة فلامنجو البرازيلى لتحقيق «البرونزية الرابعة»

الحكومة تتابع أحوال المصريين بتركيا.. وخطط لعودة الطلاب لاستكمال دراستهم فى مصر

زلازل خفيفة تضرب دول سوريا وفلسطين وإيطاليا.. ومخاوف من وقوع «تسونامى» فى البحر المتوسط

بائعات «الأسواق الشعبية» يأتين بالقطار من المحافظات بحثاً عن الرزق

رحلة «منتجات الريف» إلى أسواق المدينة.. «خير وبركة»

«مديحة» مشهورة بـ«الملوخية» فى سوق الجيزة.. وممبار «حميدة» ينادى على زبائنه

أسرة «رانيا» تعيش من خير «الجبنة الفلاحى»

و«سحر» والـ7 بنات.. «إيد واحدة فى الرزق الحلال»

«علياء» قضت نصف عمرها فى «البيع والشراء» وبائعات الأرياف فى حماية تجار الجيزة: «زى إخواتنا»

«مدبولى»: الدولة مهتمة بالارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين

«عبدالغفار»: علاج 2 مليون على نفقة الدولة فى 2022

«التعليم» تطلب 30 ألف معلم والتقديم يبدأ 23 فبراير الجارى

10 شروط لشغل الوظيفة.. ورفع سن المتقدمين لـ40 سنة

مجدي مهنا.. الصحفي «المِثال»

صاحب مسيرة مهنية عمرها 30 عاماً.. وطرح القضايا الوطنية والاجتماعية فى برنامجه بكل جرأة

رفاقه وزملاؤه: كتب للوزير والفقير.. ويجب تدريس مقاله «فى الممنوع» لطلبة «الإعلام»

الصفحة الثانية

الرئيس يفتتح المرحلة الثانية من مصنع «سايلو فودز» فى مدينة السادات

«السيسى»: سياسة مصر تتسم بـ«الاعتدال والتوازن

والانضباط» الشديد تجاه الجميع فى الداخل والخارج

تشجيع المستثمرين على العمل فى مناطق لوجيستية داخل الموانئ الرئيسية أو الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

التخطيط لزراعة

250 ألف فدان فول صويا ترتفع لـ500 ألف العام المقبل لتلبية احتياجات الدولة من الزيوت

رئيس «سايلو فودز» يُهدى نسخة من القرآن الكريم إلى الرئيس السيسى

رئيس «سايلو فودز»: وزعنا 600 مليون وجبة مدرسية العام الماضى

«أبوالمجد»: توجيهات بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.. و«سالم»: ضخ منتجات الشركة بمنافذ البقالين والمجمعات

نائب رئيس موسوعة جينيس: 4 معايير لإعطاء الرقم القياسى

«عمر»: «سايلو فودز» ستحتفظ بالرقم القياسى لفترة طويلة

الصفحة الثالثة

«التموين»: لدينا اكتفاء من الأرز والدواجن.. ومخزون اللحوم يكفى 6 أشهر

«المصيلحى»: زيادة السعة التخزينية للسلع الاستراتيجية لـ3.4 مليون طن.. وزراعة 250 ألف فدان فول صويا لحل أزمة الزيوت

نجحنا فى حل جميع الأزمات التى أثرت على دول العالم جراء «الأزمة الأوكرانية».. ولم نواجه نقصاً فى السلع الأساسية

تعاقدنا على إنشاء 4 مخازن على مساحة 10 أفدنة فى الشرقية والسويس والأقصر والفيوم لتوفير احتياطى من السكر

«الخدمة الوطنية»: تحقيق أعلى معدل عالمى لتوزيع وجبات التغذية المدرسية وتصديرها

اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد: خففنا حدّة الأزمات والممارسات الاحتكارية.. وتوفير السلع بأسعار تنافسية

«سلامة الغذاء»: مواكبة التحول الرقمى بالتعاون مع «سايلو فودز» بأعلى المعايير

«الهوبى»: نتعاون مع مصانع المدينة والقطاع الخاص لتنفيذ منظومة تغذية مدرسية متكاملة وآمنة

«الوطنية للمقاولات»: المدينة الصناعية على مساحة 850 فداناً.. و33 شركة وطنية شاركت فى إنشائها

اللواء أركان حرب كرم سالم: «سايلو فودز» تضم مطحناً للدقيق و14 صومعة لتخزين 70 ألف طن قمح.. و3 مصانع للبسكويت والمكرونة والمخبوزات

الصفحة الرابعة

«التأمين الصحى الشامل»: الانتهاء من ميكنة الخدمات فى 158 منشأة صحية

«عبدالغفار» يناقش مع ممثلى «الصحة العالمية والاتحاد الأوروبى» التوسع فى تشغيل العيادات التخصصية بالمستشفيات

تعاون بين «التعليم العالى والبيئة» لمواجهة تغير المناخ

«عاشور»: تعاون بين الجامعات والمعاهد لمجابهة الأخطار المناخية.. و«فؤاد»: هدفنا الاستثمار فى البشر

16 فبراير آخر موعد لاستقبال تحويلات الحاجزين بـ«بيت الوطن»

«الزراعة»: ندرس اعتماد أصناف «أكساد» من القمح

«الحامدية الشاذلية» تحتفى بـ«الوطن»: عشنا فرحتين بـ«شيخنا.. والجريدة»

شيخ الطريقة: نشكر جهدكم.. وإمام مسجد «الراضى»: عدد توثيقى

«القوى العاملة والعمل الدولية» تتعاونان فى ملف السلامة المهنية

«الحرف اليدوية» يختتم أعماله فى وزارة المالية أمس

«معيط»: «حياة كريمة» أسهمت فى تعزيز الفرص التنموية الواعدة لصغار المستثمرين

وزير الرى المصرى يتفقد قنطرة «روكرامى» فى بوروندى

«سويلم»: الزيارة تهدف لتلبية احتياجات الدولة الشقيقة فى مجال المياه والزراعة

الصفحة الخامسة

«الوطن» تحتفى بالذكرى الـ15 لرحيل الكاتب الكبير ضمن سلسلة «فرسان الكلمة»

الصحفى «المثال»

زملاؤه: كتب للوزير والفقير.. ويجب تدريس مقاله «فى الممنوع» لطلبة «الإعلام»

«زين»: نموذج للصحفى الوطنى الشريف الذى يدرك قضايا بلده ويعى قيمته ومكانته.. و«شورى»: تعلمنا منه أصول المهنة

الصحفى «الجرىء»

مواقفه تخلد مسيرته

د. محمود خليل: صرخة «امرأة» فى وجه «طاغية»

خالد منتصر يكتب: هل سينتهى الكتاب الورقى؟

الصفحة السادسة

بائعات «الأسواق الشعبية» يأتين بالقطار من المحافظات بحثاً عن الرزق

رحلة «منتجات الريف» إلى أسواق المدينة

«خير وبركة»

«علياء».. عمرها «65 سنة» قضت نصفها فى «البيع والشراء»

السيدة: «أولادى بيتعلموا وأحفادى عايشين معايا وبصرف عليهم بعد وفاة زوجى وبحلم بكشك يقصر عليّا طريق السفر ونفسى أرتاح»

«مديحة» مشهورة ببيع «الملوخية» فى سوق الجيزة: «نفسى فى عُمرة وزيارة النبى»

«حنان وحماتها» «سمن على عسل»: «35 سنة بنبيع مع بعض فى الأسواق»

زوجة الابن من الفيوم: «بنبيع بيض وفراخ وعايشين منها مع معاش حماتى»

السيدة تأتى للبيع من «بنى سويف» يومياً منذ وفاة زوجها وسفر ابنها للخارج

تجار «الجيزة» يحمون بائعات الأرياف: «زى إخواتنا»

«نادى»: بنعاملهم بأُخوّة.. و«ثابت»: «بضاعتهم طازة والزباين عارفينهم بالاسم»

الصفحة السابعة

«حميدة» بصحبة سيدات «أبوقتاتة»: «بنسلّى وقتنا بالهزار والضحك»

بائعة «الممبار» فى سوق «التلات» منذ 20 عاماً: «باحصل على معاش 800 جنيه.. وزوَّجت ولادى الأربعة.. وأتمنى ربنا يحقق لى حلم العمر»

أسرة «رانيا» تعيش من خير «الجبنة الفلاحى»: «مكسبها كله بركة»

من الفيوم للجيزة.. رحلة «الحمام» من بيت «نوال» إلى «سوق التلات»

رحلة سناء «رايح جاى»: «راضية طول ما عيالى كويسين»

بائعة الخضار: «بدفع 20 جنيه فى القطار.. والناس بتحب حاجتى علشان طازة»

سيدة «بنى سويف»: «شغالين علشان نعلّم عيالنا وياخدوا شهادات تنفعهم فى حياتهم»

«سحر» وزوجها والـ7 بنات.. «إيد واحدة فى الرزق الحلال»

الأسرة تبيع الخضار فى سوق «أبوقتاتة» فى «الجيزة» 3 أيام أسبوعياً

قرض «مستورة».. يساعد المرأة العاملة فى إقامة مشروعات صغيرة

التمويل من 4 آلاف حتى 50 ألف جنيه وأبرز المشروعات «الإنتاج الحيوانى»

الصفحة الثامنة

الحلم لن يموت.. تجهيزات خاصة فى الأهلى لـ«البرونزية الرابعة» محاولات لعلاج الأخطاء.. وجلسة لدعم «متولى»

للتاريخ عاشق خاص.. الملكى يتخطى برشلونة رقمياً.. الكرة الإسبانية تعادل «السامبا».. ورقبة «أنشيلوتى» تحت مقصلة الهلال السعودى

وداع جديد للدورى.. «يوسف» رحلة لم تدم مع الطلائع.. و«النحاس» بديلاً

البداية الحقيقية.. خطة جديدة فى الزمالك لفك طلاسم شباب بلوزداد أفريقياً «أنصاف الفرص» طريق «فيريرا» للفوز.. ونصائح خاصة للدفاع