إصابة 7 أشخاص في حادث بالغردقة والدفع بـ 9 سيارات إسعاف لنقل المصابين

أصيب مساء اليوم الخميس 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص بطريق المطار جنوب مدينة الغردقة، وجرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وجار المتابعة.

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالغردقة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا بحادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص بطريق المطار وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتم الدفع بـ 9 سيارات إسعاف لموقع الحادث.

وتبين إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام، وتراوحت الإصابات بين متوسطة وخفيفة وخطيرة عبارة عن كدمات وكسور، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم حسب مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم جنوب البحر الأحمر

وشهد طريق مرسى علم الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر حادث انقلاب سيارة ربع نقل وتبين إصابة 3 أشخاص تم استدعاء سيارة إسعاف، وتم نقلهم إلى مستشفى الشلاتين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم عمل الإسعافات الأولية لهم وجار المتابعة.