مواعيد اختبارات المتقدمين لمسابقة المواهب الأولى بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، عن مواعيد اختبارات المتقدمين لمسابقة المواهب الأولى للطلاب الوافدين المقيدين على منحة المجلس أو الدارسين بالأزهر الشريف، أو بأي من الجامعات المصرية أو المعاهد الأزهرية والمعاهد العليا، في ضوء رسالة الأوقاف العالمية لنشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي والفكر الوسطي من الدارسين بالأزهر الشريف أو بأي من الجامعات المصرية أو المعاهد الأزهرية والمعاهد العليا.

موعد الاختبارات

وأكد المجلس أن الاختبارات تبدأ من يوم الأحد الموافق 12 / 2 / 2023م، حتى الثلاثاء الموافق 14 / 2 / 2023م، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجاردن سيتي بالقاهرة.

فروع المسابقة

سوف تكون المسابقة في ثلاثة فروع:

• الفرع الأول: الصوت الذهبي، يهدف إلى اكتشاف الأصوات شديدة التميز في قراءة القرآن الكريم والابتهال الديني من بين الطلاب الوافدين.

• الفرع الثاني: الخطيب النابه، ويهدف إلى اكتشاف أصحاب المواهب الخطابية المُتميزين في الجانب الخطابي شكلًا ومضمونًا من بين الطلاب الوافدين، بشرط التمكن التام من ناصية اللغة العربية.

• الفرع الثالث: الشاعر الفصيح، يهدف إلى اكتشاف أصحاب المواهب في كتابة وإلقاء الشعر من بين الطلاب الوافدين.

جوائز المسابقة

سوف يتم منح جميع الفائزين جوائز وشهادات تقدير ومكتبات علمية متميزة من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كما سيتم إشراك الراغبين منهم في رحلات المجلس التثقيفية والترفيهية بمحافظة الإسكندرية.

ونشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أسماء من لهم حق دخول الاختبار على النحو التالي، مع ضرورة إحضار صورة من جواز السفر وصورة شخصية للمتقدم.