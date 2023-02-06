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عاجل.. مصر تحصد المركز الأول في الفرع الرابع لمسابقة القرآن الكريم

كتب:

إسراء سليمان
06:09 م | الإثنين 06 فبراير 2023
محمد مختار جمعة

محمد مختار جمعة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نتيجة الفرع الرابع حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبعة مع توجيه هذه القراءات في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم.

وأسفرت النتيجة عن فوز حمادة محمد السيد خطاب من مصر، بالمركز الأول وجاءت قيمة الجائزة قدرها 200 ألف جنيه، وشهادة تقدير، والمنتخب وموسوعة الثقافة الإسلامية.

وجاء في المراكز التالية كل من محمد أحمد فتح الله أحمد، وعبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح، وعمار صالح عزيري من الجزائر، ومبارك آدم يحي محمد من السودان، ودرویش منصور درويش أبو خضيرة، من فلسطين وكل منهم سيحصل على شهادة تقدير والمنتخب وموسوعة الثقافة الإسلامية.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.