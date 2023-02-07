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معرض الكتاب

وزيرة الثقافة لـ قصواء الخلالي: حرصنا على مشاركة دور النشر الصغيرة في معرض الكتاب

كتب:

محمد أسامة رمضان
10:50 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
قصواء الخلالي

قصواء الخلالي

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أنّ الأزمة الاقتصادية في العالم أثرت على صناعات كثيرة في العالم، ومنها صناعة النشر، موضحةً: «عندما بدأنا في الاستعداد لمعرض الكتاب، فوجئت بمجموعة كبيرة جدا من التحديات من الناشرين، سواء المصريين أو العرب المشاركين في المعرض بصورة عامة».

رصدنا شكاوى أغلبها يصب في التكاليف

أضافت «الكيلاني»، خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «رصدنا شكاوى كثيرة أغلبها تصب في التكاليف، وبالفعل تم الاتفاق على استراتيجية بسيطة لتقديم بعض التسهيلات التي تسمح لأكبر عدد من الناشرين بالمشاركة، وبخاصة دور النشر الصغيرة، لأن إمكانياتها لن تتحمل الأزمة، وكانت مهددة بالتوقف».

مراجعة الشروط الخاصة بالمشاركة في المعرض

وتابعت، أنه جرى مراجعة الشروط الخاصة بالمشاركة في المعرض، وتم توفير بعض التيسيرات، وكان الناشرون ممتنين للتيسيرات وهو ما جعل الإقبال أكبر عدد من السنوات السابقة، لافتةً إلى أن هناك تحديات أخرى متمثلة في استيعاب عدد الدول الكبير، وكان هناك حالة من حالات الرغبة في إرضاء الأطراف جميعهم، وكان ذلك عبئا كبيرا، وتم الحرص على عدم تصدير أي مشكلة.

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