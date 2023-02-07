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معرض الكتاب

وزيرة الثقافة لقصواء الخلالي: معرض القاهرة شهد تنوعا كبيرا في الكتب

كتب:

أحمد حامد دياب
11:18 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب كانت حريصة على حقوق الملكية الفكرية للكتب، موضحةً: «كان عندنا ناس طول الوقت بتلف على الأجنحة وتتابع الإصدارات والعناوين وتتحقق من أن كل شيء موجود في مكانه».

معرض القاهرة الدولي للكتاب شهد تنوعا كبيرًا

وأضافت الكيلاني خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب شهد تنوعا كبيرًا، ما بين كتب الثقافة العامة التي يتراوح سعرها ما بين جنيه إلى عشرين جنيها، بالإضافة إلى أجنحة أخرى بها كتب علمية وكتب عن فن تشكيلي سعرها غالٍ، ولكن من يشتريها متخصص وفي حاجة إلى مثل هذه النوعية من الكتب.

لم يكن هناك أي فرصة لفشل المعرض

وتابعت وزيرة الثقافة: «كان هناك تنوع والغالبية العظمى من الشباب فضلوا الكتب التي بها ثقافة عامة، ووجود أسعار مناسبة لهم شجعهم على زيادة مشترياتهم من الكتب»، مشيرة إلى أنها لم ترد أن تكون هناك سلبيات تؤثر على العزيمة والرغبة الشديدة في نجاح المعرض، ولم يكن هناك أي فرصة لفشل المعرض.

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