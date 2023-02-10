الإعلامي جابر القرموطي: جريدة «الوطن» تُخلد ذكرى الرموز الصحفية

علق الإعلامي جابر القرموطي على ملف عدد جريدة الوطن الصادر اليوم الجمعة عن ذكرى رحيل الكاتب الصحفي مجدي مهنا، خلال حلقة برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc»، واصفًا الملف بأنه تقليد جميل لجريدة «الوطن»، لتخليد ذكرى رموز مهنة الصحافة.

وقدّم القرموطي الشكر لكل الزملاء في الجريدة مشيرًا إلى أن الوطن تتناول في ملف الجمعة مسيرة قيمة صحفية ومهنية هو الراحل «مجدي مهنا».

وقال القرموطي في برنامجه «مانشيت»: «دائما ما تهتم صحيفة الوطن بالتفاصيل وتنفرد ببعض الملفات لا تتناولها الصحف الأخرى».

عناوين ملف الكاتب الصحفي مجدي مهنا

وتناول القرموطي عناوين ملف «الوطن»، عن الكاتب الصحفي مجدي مهنا ومن بينها:

- «الوطن» تحتفى بالذكرى الـ 15 لرحيل الكاتب الكبير ضمن سلسلة «فرسان الكلمة».

- الصحفي «المثال».

- زملاؤه: كتب للوزير والفقير.. ويجب تدريس مقاله «في الممنوع» لطلبة «الإعلام».

- «زين»: نموذج للصحفي الوطني الشريف الذي يدرك قضايا بلده ويعي قيمته ومكانته.. و«شورى»: تعلمنا منه أصول المهنة

- الصحفي «الجريء».

- مواقفه تخلد مسيرته.