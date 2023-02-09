قناة إكسترا نيوز تبرز تقرير «الوطن» حول حصيلة ضحايا الزلزال بتركيا وسوريا

أبرزت قناة extra news، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بكارثة الزلزال بسوريا وتركيا، بعنوان «كارثة الزلزال: حصيلة ضحايا تركيا وسوريا تتجاوز 11 ألف قتيل»، وآخر خاص بتعزيز دور القطاع الخاص، بعنوان «السيسي: تعزيز دور القطاع الخاص للارتقاء بالاقتصاد وتحقيق التنمية».

الفرق المصرية الخاصة بالإنقاذ قامت بدور جيد

قال الكاتب الصحفي أيمن السيسي، إنه تواصل مع الصحفي السوري محمد أمين، الذي أخبره أنهم يتوقعون دائما أن تقدم مصر المساعدات دائما: «قالي إننا نتوقع دائما أن مصر ستكون أول من تبادر بإرسال المعونات والمساعدات للإنقاذ، كما أن الفرق المصرية الخاصة بالإنقاذ قامت بدور جيد للغاية».

حجم الدمار بسوريا أكبر مما هو واضح

وأضاف «السيسي»، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «الصحفي السوري حمله رسالة لابد من توجهها للعالم وهي أن الناس في سوريا محتاجين للمساعدات لأن حجم الدمار أكبر مما هو واضح على وسائل الإعلام والإنترنت»، لافتا إلى أن الشعب السوري يحتاج إلى وسائل تدفئة «بطاطين» والمواد الغذائية وغيرها من وسائل الدعم، بما يكفي لسد الاحتياجات اللازمة الناتجة عن كارثة الزلزال.