7 معلومات عن نعيمة وصفي في ذكرى ميلادها الـ100.. بدأت مسيرتها بـ«طيش الشباب»

100 عام تمر على ذكرى ميلاد الفنانة القديرة نعيمة وصفي، والتي تعد إحدى نجمات زمن الفن الجميل اللاتي نجحن في تجسيد الشخصيات الثانوية بدرجة عالية من الإتقان تجعلك تتذكر الأدوار التي لعبتها منها أم المنصور في فيلم «وا إسلاماه» أمام عماد حمدي وتحية كاريوكا، والخرساء في «رصيف نمرة 5» أمام فريد شوقي وزكي رستم، وعنايات هانم في مسلسل «حكايات ميزو» مع سمير غانم.

مئوية نعيمة وصفي

وفي مئوية نعيمة وصفي، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنها في ذكرى ميلادها وذلك من خلال السطور التالية، حسب صفحات ومواقع السينما المتخصصة، وهي كالتالي:

- من مواليد محافظة أسيوط 10 فبراير عام 1923.

- كانت عاشقة للتمثيل وكتابة الشعر والزجل، ورغم دراستها بالمعلمات، إلا إنها التحقت في معهد التمثيل في أربعينيات القرن الماضي.

بدايتها في السينما عام 1951

- قدمت العديد من المسرحيات مع زكي طليمات، وعلى خشبة المسرح القومي.

- بدايتها في السينما مع خمسينيات القرن الماضي، مع فيلم «طيش الشباب» عام 1951 أمام عفاف شاكر شقيقة شادية، حسين رياض، محمود المليجي، سيناريو وحوار علي الزرقاني، إخراج أحمد كامل مرسي.

- رصيدها الفني يزيد عن 100 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح.

- من أبرز الأفلام التي شاركت بها «حبيبي دائمًا، حسن ونعيمة، بشرة خير، أيامنا الحلوة، بين السماء والأرض، الفتوة، السمان والخريف، لا عزاء للسيدات».

- توفيت 7 أغسطس عام 1983.