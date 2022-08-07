ذكرى وفاة نعيمة وصفي.. أبرز 5 وجوه لعبتها في عالم الفن

تعد الفنانة نعيمة وصفي، التي توفيت في مثل هذا اليوم 7 أغسطس عام 1983، من أشهر الممثلات اللاتي برعن في تأدية الأدوار الثانوية ببراعة شديدة على شاشتي السينما والتليفزيون، بعكس خشبة المسرح التي كانت تعد إحدى ملكاته المتوجات، وشاركت في العيدد من العروض المسرحية المميزة في القرن الماضي مع رواد وكبار مسرح زمن الفن الجميل.

ورغم غزارة عملها على خشبة المسرح، جاء على النقيض السينما والدراما حيث شاركت في أعمال اقتربت من 90 عملا فنيا، ونجحت من خلالها في ترك بصمتها المميزة لبراعتها في الأداء وإتقان دورها ونبرات صوتها التي تكشف عن حجم موهبتها وإبداعها.

آنا جيلان في فيلم حبيبي دائما

ومن أشهر الأدوار التي لعبتها نعيمة وصفي، كان من خلال فيلم حبيبي دائمًا عام 1980 مع نور الشريف وبوسي، حيث جسّدت شخصية الجدة آنا جيلان، من إخراج حسين كمال، سيناريو وحوار كوثر هيكل، ويعد من أشهر الأفلام الرومانسية في تاريخ السينما المصرية.

عنايات هانم في مسلسل حكايات ميزو

عام 1977 جسدت شخصية عنايات هانم، عمة الشاب الثري المستهتر ميزو، من خلال مسلسل حكايات ميزو، بطولة سمير غانم وفردوس عبد الحميد وإسعاد يونس وسامي مظهر وحسين الشربين، تأليف لينين الرمل، إخراج محمد أباظة، الموسيقى التصويرية للنجم عزت أبو عوف.

الخرساء في فيلم رصيف نمرة 5

في فيلم رصيف عام 1956 شاركت في فيلم رصيف نمرة 5، أمام فريد شوقي وزكي رستم وهدى سلطان ومحمود المليجي، إخراج نيازي مصطفى، ولعبت دور بهانة الخرساء التي تتعرف على قاتل زوجة الشاويش خميس وهو المعلم بيومي، ويضطر الأخير إلى قتلها وتنفرط حبات سبحته في منزلها، ليستخدمها فريد شوقي كأشهر إفيه في السينما من خلال عبارته «هى فين سبحتك يا معلم بيومي».

والدة الدباغ في فيلم السمان والخريف

عام 1967 شاركت في فيلم السمان والخريف، والذي يحتل المركز رقم 95 في قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، للأديب نجيب محفوظ، إخراج حسام الدين مصطفى، حيث جسدت نعيمة وصفي شخصية والدة عيسى الدباغ والذي لعب دوره محمود مرسي، وشاركهما البطولة نادية لطفي، عبدالله غيث، شويكار، ليلى شعير.

أم المنصور في فيلم وإسلاماه

عام 1961 جسدت شخصية أم المنصور، زوجة عزالدين أيبك الذي لعب دوره عماد حمدي، وقُتل على يد شجرة در التي جسدت دورها تحية كاريوكا، وقامت بالانتقام لزوجها وأخذ الثأر منها، وذلك من خلال أحداث فيلم وإسلاماه، الذي يحتل المركز رقم 67 في قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية.