موعد صلاة الجمعة في المدن والمحافظات اليوم.. اعرف المواقيت

كشفت الهيئة المصرية للمساحة، عبر موقعها الرسمي، موعد صلاة الجمعة اليوم، وذلك في محافظة القاهرة والإسكندرية وسوهاج وأسيوط، وباقي محافظات ومدن الجمهورية، وفق التوقيت المحلي لكل مكان، في إطار إرشاد المسلمين لتوقيت صلاة الجمعة اليوم وباقي الصلوات وأداء الفروض الخمسة.

وترصد «الوطن» وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، موعد صلاة الجمعة، ومواقيت الصلاة اليوم، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

حددت الهيئة المصرية للمساحة موعد صلاة الجمعة اليوم، في محافظتي القاهرة والجيزة عند الساعة 12:09 مساءً، وفي محافظة الإسكندرية عند الساعة 12:14 مساءً، وفي محافظة الغربية عند الساعة 12:10 مساءً، وفي محافظة الشرقية عند الساعة 12:08 مساءً، وفي محافظة الدقهلية عند الساعة 12:09 مساءً، وفي محافظة بني سويف عند الساعة 12:10 مساءً، وفي محافظة أسيوط عند الساعة 12:09 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الجمعة 12:09 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:16 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:39 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:58 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان الجمعة 12:10 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:16 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:40 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:59 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الجمعة 12:14 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:20 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:43 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:3 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الجمعة 12:08 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:15 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:38 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:57 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الجمعة 12:09 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:14 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:38 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:57 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف

موعد أذان الجمعة 12:10 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:18 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:41 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:59 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

موعد أذان الجمعة 12:9 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:20 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:44 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:0 مساءً.