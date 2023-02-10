شعبان يوسف: تعرفت على الحياة الثقافية من خلال ندوات الأديب نجيب محفوظ

أكد الشاعر والمؤرخ، شعبان يوسف أنه بعد حرب أكتوبر تعرف على الحياة الثقافية من خلال ندوات نجيب محفوظ، وأضاف خلال حواره لبرنامج أطياف الذي تقدمه الدكتورة صفاء النجار على قناة «الحياة»، أن الأديب نجيب محفوظ أبهره بخفة دمه وثقافته الموسوعية وقدرته على الرد على جميع الأسئلة، كما أن نجيب محفوظ ظل مطورًا ومحافظًا على شباب قلمه.

الثقافة في قلب القاهرة

وتابع خلال برنامج أطياف أنه نشر أول قصيدة في جريدة صوت الجامعة، وبدأ ورشة الزيتون تحت اسم النادي الأدبي الثقافي بحزب التجمع، مشيرًا إلى أنه شعر بأن الثقافة في وسط القاهرة تحولت إلى بيزنس.

بداية الورشة

استكمل شعبان يوسف قائلًا: «الورشة بدأت بنقاشات أدبية وثقافية مفتوحة حتى بدأ الأدباء يتوافدون عليها، وتغير اسم النادي الأدبي إلى ورشة يوسف إدريس احتفاءً به، كاشفًا أن مانشيت في جريدة أخبار الأدب كان السبب في تسميتها باسم ورشة الزيتون».

روشتة النجاح

وشدد على أن الجدية والاستمرارية هما أساس نجاح ورشة الزيتون، خاصة وأن ديوانه الأول مقعد ثابت في الريح، خرج من ورشة الزيتون عام 1993، ولهذا يعتبر ورشة الزيتون صوت لمن لا صوت له.