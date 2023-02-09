الشاعر شعبان يوسف يكشف لقناة الحياة عن بدايات ورشة الزيتون الأدبية

كشف الشاعر شعبان يوسف، عن بدايات «ورشة الزيتون»، قائلا: إنه رغب في طرح الأحاديث الثقافية بشكل مبسط، كما أنه شعر بأن الثقافة في وسط القاهرة لـ«بيزنس».

بدايات ورشة الزيتون

وأضاف «يوسف»، خلال لقاء ببرنامج «أطياف»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية صفاء النجار، أن ورشة الزيتون، تكونت بالتعاون مع بعض أصدقائه على رأسهم سلوى بكر، والكاتب فتحي إمبابي، والدكتور شوقي الكردي، لافتا إلى أنه استثمر هذه العلاقات لعقد لقاءات مفتوحة.

وأشار إلى أن أبرز الندوات في بدايات ورشة الزيتون، كانت لمجلة الثقافة الوطنية الذي كان رئيس تحريرها صلاح عيسى، متابعا: «كنا نطبع البرنامج في ورقة صغيرة، وكانت تسمى حينها النادي الأدبي».

سبب اختيار هذا الاسم

وعن سر اختيار اسم «ورشة الزيتون الأدبية»، أوضح أنه عندما توفي الأديب يوسف إدريس عقدوا ندوة باسم ورشة «يوسف إدريس للإبداع والنقد»، احتفاء بيوسف إدريس.

ولفت إلى أن الكاتب السوري نجيب سليمان، عقد ندوة في الورشة وقبلها بيومين عقد ندوة في مركز الهناجر، ومحرر تغطية الفاعليتين بصحيفة أخبار الأدب للندوة كتب عنوان: «أطياف العرش بين الزيتونيين والتسعينيين»، لتكون اسم الورشة منذ هذا الوقت «ورشة الزيتون».