رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الشاعر شعبان يوسف يكشف لقناة الحياة عن بدايات ورشة الزيتون الأدبية

كتب:

محمد عزالدين
10:24 م | الخميس 09 فبراير 2023
الكاتب والمؤرخ الثقافي شعبان يوسف

الكاتب والمؤرخ الثقافي شعبان يوسف

كشف الشاعر شعبان يوسف، عن بدايات «ورشة الزيتون»، قائلا: إنه رغب في طرح الأحاديث الثقافية بشكل مبسط، كما أنه شعر بأن الثقافة في وسط القاهرة لـ«بيزنس».

بدايات ورشة الزيتون

وأضاف «يوسف»، خلال لقاء ببرنامج «أطياف»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية صفاء النجار، أن ورشة الزيتون، تكونت بالتعاون مع بعض أصدقائه على رأسهم سلوى بكر، والكاتب فتحي إمبابي، والدكتور شوقي الكردي، لافتا إلى أنه استثمر هذه العلاقات لعقد لقاءات مفتوحة.

وأشار إلى أن أبرز الندوات في بدايات ورشة الزيتون، كانت لمجلة الثقافة الوطنية الذي كان رئيس تحريرها صلاح عيسى، متابعا: «كنا نطبع البرنامج في ورقة صغيرة، وكانت تسمى حينها النادي الأدبي».

سبب اختيار هذا الاسم

وعن سر اختيار اسم «ورشة الزيتون الأدبية»، أوضح أنه عندما توفي الأديب يوسف إدريس عقدوا ندوة باسم ورشة «يوسف إدريس للإبداع والنقد»، احتفاء بيوسف إدريس.

ولفت إلى أن الكاتب السوري نجيب سليمان، عقد ندوة في الورشة وقبلها بيومين عقد ندوة في مركز الهناجر، ومحرر تغطية الفاعليتين بصحيفة أخبار الأدب للندوة كتب عنوان: «أطياف العرش بين الزيتونيين والتسعينيين»، لتكون اسم الورشة منذ هذا الوقت «ورشة الزيتون».

اقرأ المزيد:

قناة الحياة تنشر تقريرا بعنوان «ورشة الزيتون.. شهود على الرحلة»

قناة الحياة تعرض تقريرا عن قوافل جمعية الأورمان في كرداسة

قناة الحياة تعرض تقريرا عن المؤتمر التحضيري «صحة أفريقيا»

قناة الحياة تنشر تقريرا عن أعمال إنشاء محطة رفع الصرف بقرية طنبدي في المنيا

قناة الحياة تنشر تقريرا عن أعمال تأهيل وتبطين ترعة كفر المداور

قناة الحياة تنشر تقريرا عن مساعدات جمعية الأورمان المقدمة لإحدى قرى المنوفية
بقلم محمد عزالدين