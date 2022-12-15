برنامج «أطياف» على قناة الحياة يسلط الضوء على الفلكلور والتراث

عرض برنامج «أطياف»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية صفاء النجار، تقرير تليفزيوني بعنوان «وداعا الفنان المصري العالمي حسن الشرق».

وتحدثت الإعلامية صفاء النجار، عن التراث الشعبي، قائلة: «اتفق علماء الاجتماع على إطلاق مصطلح الفلكلور على التراث الشعبي أو الموروث الشعبي، فالتراث الشعبي هو عادات الناس وتقاليدهم، التي يعبرون عنه عن طريق أفكارهم وآرائهم ويتناقلوها جيل بعد جيل، وهذا سبب استمرار الفلكلور الشعبي».

وتابعت: «يستمر الفلكلور الشعبي من خلال الحكايات الشعبية والأشعار والقصائد، وقصص الجن الشعبية، والبطولات والأساطير والفنون والحرف وأنواع الرقص واللعب والأغاني والحكايات الشعرية للأطفال والأمثال والألغاز، وكل المفاهيم والاحتفالات الدينية».

وواصلت: «التراث الشعبي يساعدنا على فهم ماضينا ورسم صورة كاملة عن كيفية الحياة في أي مجتمع من المجتمعات ويساعدنا على فهم الواقع وحل المشكلات لأن كثير من المشكلات التي تقابلنا حدثت في الماضي وبالتالي نستطيع الاستفادة من كل التجاري السابقة».

وألقت الإعلامية الضوء على عدد من الكتب الهامة المهتمة بالدراسات الشعبية التي صدرت مؤخرا في مصر، مثل كتاب «الأمثال الشعبية وعلم الجغرافيا» للدكتور حارص عمار النقيب، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.