الكاتب شعبان يوسف يكشف لـ قصواء الخلالي علاقة المثقفين بالقهوة: شأنها كبير

أكد الكاتب والشاعر شعبان يوسف، أنّه يفضل الشاي على القهوة، وتحدث عن تفضيل الكتاب والمثقفين والشعراء لتناول القهوة، موضحا: «الشاعر أمل دنقل كان يتناول القهوة طوال الوقت، وشاهدت نجيب محفوظ وهو يتناول القهوة، وأعتقد أنها تؤدي إلى حدوث حالة تنبيه وإيقاظ، لأشياء ربما كانت نائمة، ولو أن 10 مثقفين متواجدين في نفس المكان، سنجد أن 8 منهم يفضلون القهوة».

القهوة ذات شأن كبير عند المثقفين

أوضح «يوسف»، خلال لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «cbc»،أنّ القهوة ذات شأن كبير عند المثقفين، مشيرًا إلى أنه عندما كان مشرفا على المقهى الثقافي في معرض الكتاب القديم كان هناك بجواره مقهى للمشروبات، وكان أكثر مشروب يطلبه المثقفون هو القهوة، مضيفًا أنه كان يتلصص على صاحب المقهى والعمال الذين يعملون هناك، وكانت أكثر المشروبات التي يتناولها المثقفون هي القهوة.

بها منبهات وتساعد على التركيز وبها طابع أرستقراطي

وأشار إلى أن تناول القهوة يكون كبيرا في المقاهي التي يرتادها المثقفون، لأن بها منبهات، وتساعد على التركيز وبها طابع أرستقراطي، فيتناولها الكاتب حتى تكون محفزة لها، كما يتعامل معها بعض الكتاب كديكور.