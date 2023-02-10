تركيا تفتح أكبر سدودها على نهر الفرات خوفا من انهياره بفعل الزلزال «فيديو»

تداول مستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصوّرة تظهر فيها قيام السلطات التركية بفتح سد أتاتورك تخوفًا من انهياره بفعل الهزات الارتدادية التي أعقبت زلزال تركيا وسوريا، بحسب قناة «روسيا اليوم».

The #Atatürk #Dam in southeast #Turkey was damaged by the strong #earthquake that hit the country.



This infrastructure corresponds to the third dam in the world by reservoir, with 48 billion cubic meters of water and is very long as it extends for 1,800 metres.#sentinel2 pic.twitter.com/VelJGg12ji — R I C C A R D O (@rds_998) February 9, 2023

روسيا اليوم: سد أتاتورك التركي من أكبر مشاريع المياه في البلاد

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن مغرّدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «في إجراء غير مسبوق تركيا تفتح سد أتاتورك الذي يخزن 48 مليار متر مكعب من نهر الفرات، تخوفا من انهياره بفعل الهزات الزلزالية الارتدادية التي تشهدها تركيا حاليا، المياه الحبيسة تتدفق إلى زاخو في محافظة دهوك العراقية».

ويعتبر سد أتاتورك التركي من أكبر مشاريع المياه في البلاد، وأكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في تركيا، والذي استغرق بناؤه نحو 10 سنوات، ينتج نحو 2400 ميجاوات من الطاقة الكهربية.

وصول مياه سد اتاتورك إلى العراق

بعد ان فتحت تركيا بوابات السد



مصائب قوم لقوم فوائد

توجه الى الله واترك امرك اليه

يسخر بالاقدار لك حاجتك pic.twitter.com/w5mMmS2NCZ — ميلاد (@mayaa_2222) February 10, 2023

فيما قال مغرد آخر: «تضرر سد أتاتورك في جنوب شرق تركيا بسبب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، تتوافق هذه البنية التحتية مع السد الثالث في العالم بخزان سعته 48 مليار متر مكعب من المياه تمتد إلى 1800 متر».

روسيا اليوم: سد أتاتورك يقع في الروافد العليا لنهر الفرات

كما يقع السد في الروافد العليا لنهر الفرات، على بعد 80 كيلومترا شمال غرب مدينة أورفة، وعلى بعد 600 كليومتر من العاصمة التركية أنقرة، بين مرتفعات هضبة الأناضول القريبة من الحدود السورية، بما لا يزيد على 60 كيلومترا وأكثر من 180 كيلومترا جنوب سد الكركيا.