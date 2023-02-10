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تركيا تفتح أكبر سدودها على نهر الفرات خوفا من انهياره بفعل الزلزال «فيديو»

كتب:

محمد علي حسن
10:34 ص | الجمعة 10 فبراير 2023
نهر الفرات

نهر الفرات

تداول مستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصوّرة تظهر فيها قيام السلطات التركية بفتح سد أتاتورك تخوفًا من انهياره بفعل الهزات الارتدادية التي أعقبت زلزال تركيا وسوريا، بحسب قناة «روسيا اليوم».

روسيا اليوم: سد أتاتورك التركي من أكبر مشاريع المياه في البلاد

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن مغرّدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «في إجراء غير مسبوق تركيا تفتح سد أتاتورك الذي يخزن 48 مليار متر مكعب من نهر الفرات،  تخوفا من انهياره بفعل الهزات الزلزالية الارتدادية التي تشهدها تركيا حاليا، المياه الحبيسة تتدفق إلى زاخو في محافظة دهوك العراقية».

ويعتبر سد أتاتورك التركي من أكبر مشاريع المياه في البلاد، وأكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في تركيا، والذي استغرق بناؤه نحو 10 سنوات، ينتج نحو 2400 ميجاوات من الطاقة الكهربية.

فيما قال مغرد آخر: «تضرر سد أتاتورك في جنوب شرق تركيا بسبب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، تتوافق هذه البنية التحتية مع السد الثالث في العالم بخزان سعته 48 مليار متر مكعب من المياه تمتد إلى 1800 متر».

روسيا اليوم: سد أتاتورك يقع في الروافد العليا لنهر الفرات

كما يقع السد في الروافد العليا لنهر الفرات، على بعد 80 كيلومترا شمال غرب مدينة أورفة، وعلى بعد 600 كليومتر من العاصمة التركية أنقرة، بين مرتفعات هضبة الأناضول القريبة من الحدود السورية، بما لا يزيد على 60 كيلومترا وأكثر من 180 كيلومترا جنوب سد الكركيا.

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