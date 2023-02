تركيا تفتح أكبر سدودها على نهر الفرات خوفا من انهياره بفعل الزلزال «فيديو»

تداول مستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصوّرة تظهر فيها قيام السلطات التركية بفتح سد أتاتورك تخوفًا من انهياره بفعل الهزات الارتدادية التي أعقبت زلزال تركيا وسوريا، بحسب قناة «روسيا اليوم».

The #Atatürk #Dam in southeast #Turkey was damaged by the strong #earthquake that hit the country.



This infrastructure corresponds to the third dam in the world by reservoir, with 48 billion cubic meters of water and is very long as it extends for 1,800 metres.#sentinel2 pic.twitter.com/VelJGg12ji