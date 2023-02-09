ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 22 ألفا

أفادت قناة «العربية» السعودية الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا ارتفع إلى نحو 22 ألف قتيلا، و72 ألف جريح.

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب تركيا مجددا

وكان زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين الماضي، مخلفا آلاف القتلى وعشرات آلاف الجرحى والمشردين، إلى جانب انهيار آلاف المباني والمنازل.

كما ضرب زلزال آخر بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، مدينة كهرمان مرعش، الواقعة في جنوب شرق تركيا.