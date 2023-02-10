رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان: تأكد وفاة سيدة أردنية بسبب زلزال تركيا

كتب:

شريف سليمان
09:58 ص | الجمعة 10 فبراير 2023
آية السيد مراسلة قناة القاهرة الإخبارية

آية السيد مراسلة قناة القاهرة الإخبارية

قالت آية السيد مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة الأردنية عمان، إنه تأكد وفاة سيدة أردنية في تركيا بعد الحصول على جثمانها تحت أنقاض زلزال تركيا وسوريا المدمر.

وأضافت السيد، خلال ظهورها في برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية أن جميع الدول العربية وبينها الأردن تسعى إلى مساعدة تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر.

الأردن أرسلت فريقا قنصليا لتركيا

وأوضحت أن وزارة الخارجية الأردنية، أرسلت فريقا قنصليا في تركيا إلى أنطاكيا، من أجل معرفة إذا كان هناك مزيد من الأردنيين العالقين أو المتضررين من الزلزال في تركيا.

الجالية الأردنية في تركيا كبيرة

وأشارت إلى أن الجالية الأردنية في تركيا كبيرة جدا وموزعة، ولكن غالبيتهم يتواجد في أنقرة وإسطنبول، والعدد قليل في أنطاكيا أو هاتاي، والمناطق التي وقع بها الزلزال، لافتةً إلى وجود شقيقين مفقودين منذ وقوع الزلزال، حيث يقيمان في أنطاكيا، كما أعلنت عائلة طالب أردني وفاته، ذهب إلى هناك للحصول على دورة دراسية، وكان يقيم في أحد الفنادق التي تعرضت للانهيار.

اقرأ المزيد:

مراسل «القاهرة الإخبارية» من أنقرة: صعوبة في الوصول إلى الأحياء تحت الأنقاض

رئيس مجلس النواب الأردني لـ«القاهرة الإخبارية»: نعمل على تكثيف التعاون المثمر مع مصر

قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن تحرك العالم لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا

قناة القاهرة الإخبارية: رئيس «النواب الأردني» يشيد بالعلاقات بين القاهرة وعمّان

ترحيب تركي بالمساعدات اليونانية.. ومراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد صورة مؤثرة

وفد إعلامي سوداني يشيد بقناة القاهرة الإخبارية: ولدت عملاقة في زمن قياسي
بقلم شريف سليمان