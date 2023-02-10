مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان: تأكد وفاة سيدة أردنية بسبب زلزال تركيا

قالت آية السيد مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة الأردنية عمان، إنه تأكد وفاة سيدة أردنية في تركيا بعد الحصول على جثمانها تحت أنقاض زلزال تركيا وسوريا المدمر.

وأضافت السيد، خلال ظهورها في برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية أن جميع الدول العربية وبينها الأردن تسعى إلى مساعدة تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر.

الأردن أرسلت فريقا قنصليا لتركيا

وأوضحت أن وزارة الخارجية الأردنية، أرسلت فريقا قنصليا في تركيا إلى أنطاكيا، من أجل معرفة إذا كان هناك مزيد من الأردنيين العالقين أو المتضررين من الزلزال في تركيا.

الجالية الأردنية في تركيا كبيرة

وأشارت إلى أن الجالية الأردنية في تركيا كبيرة جدا وموزعة، ولكن غالبيتهم يتواجد في أنقرة وإسطنبول، والعدد قليل في أنطاكيا أو هاتاي، والمناطق التي وقع بها الزلزال، لافتةً إلى وجود شقيقين مفقودين منذ وقوع الزلزال، حيث يقيمان في أنطاكيا، كما أعلنت عائلة طالب أردني وفاته، ذهب إلى هناك للحصول على دورة دراسية، وكان يقيم في أحد الفنادق التي تعرضت للانهيار.