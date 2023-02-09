«البحوث الفلكية»: لا صحة لارتفاع أمواج البحر وتأثر المدن الساحلية بسبب زلزال تركيا 

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة ارتفاع أمواج البحر المتوسط وتأثر المدن الساحلية به بسبب زلزال تركيا، وارتفاع منسوب مياه البحار بسبب الهزات الأرضية وكذلك الموجات، مؤكدًا أنه لا صحة لهذه الأقاويل وأنه لا توجد علاقة بين منسوب مياه البحار و الزلازل، لافتا إلى أن النوات الشتوية ليس لها علاقة أبدًا بالزلازل.

البحوث الفلكية يطالب بعدم الانسياق خلف مروجي المعلومات المغلوطة

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن زلزال شرق المتوسط الذي تعرضت له سوريا و تركيا ليس له علاقة بالشائعات التي يتم ترديدها بشأن الأمواج والانخفاضات والهبوط الأرضي، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق خلف مروجي هذه المعلومات المغلوطة.

شبكة رصد الزلازل سجلت عددا من الهزات الأرضية المتكررة

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت حتى الآن عددًا من الهزات الأرضية المتكررة لزلزال تركيا، ولا يوجد تأثير لها على مصر أو المنشآت أو الممتلكات، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا داعي للقلق والخوف.